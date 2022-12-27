Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü

Otoyolun Ozanlar, Turaplar, Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.



Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi. Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, sis kent merkezinde de etkili oluyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçülürken, kırağı oluştuğu görüldü. (AA)