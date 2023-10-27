“Anadolu Panelleri” 01 Kasım’da Denizli’de

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal yönetimi yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında düzenlediği “Anadolu Panelleri” 01 Kasım’da Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ve Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde Denizli’de düzenlenecek.

“Anadolu Panelleri” 01 Kasım’da Denizli’de

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor. 2022’de Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum illerinde düzenlenen “Anadolu Panelleri” 2023 yılında Eskişehir, Denizli ve Sakarya ile devam ediyor. Anadolu Panelleri 01 Kasım’da Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ve Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde Denizli’de düzenlenecek.

Denizli Sanayi Odası’nda yapılacak panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz yaparken, panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, İş GSYO, Akmerkez GMYO, BluTV Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özge Bulut Maraşlı ve Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki yer alacak.

Teması "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik” olan panel öncesinde SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sühan Seçkin de “Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" konusunu ele alacak. Ardından Can Selçuki’nin "Türkiye'nin Politik ve Ekonomik Gündemi" ile ilgili yapacağı konuşmasının ardından, panel gerçekleşecek.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Buluşmaları ile TKYD’nin 20 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, “Türkiye’de iyi yönetimin, iyi yatırım çektiğini ve şirketlerin uzun ömürlü olabilmelerinin, rekabet edebilirliklerinin kurumsal yönetildiklerine bağlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu kültürü Anadolu’ya yaymak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşte bu amaçla Anadolu’daki illere bizzat giderek toplantılar gerçekleştirip kurumsal yönetimi anlatmaya çalışıyoruz. Bu panellerde sanayi odaları ile birlikte hareket ediyor ve kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

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