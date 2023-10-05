Anadolu Panelleri'nde sıradaki durak Konya

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), kurumsal yönetimi yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında düzenlediği “Anadolu Panelleri” 10 Ekim’de Konya Sanayi Odası ev sahipliğinde Konya olacak.

Anadolu Panelleri'nde sıradaki durak Konya

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor.

2022’de Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum illerinde düzenlenen “Anadolu Panelleri” 2023 yılında Eskişehir, Konya, Aydın, Denizli ve Sakarya ile devam ediyor. Bu yılın ilk paneli 26 Eylül’de Eskişehir’de düzenlenirken, ikinci durak 10 Ekim’de Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ve Konya Sanayi Odası ev sahipliğinde Konya’da gerçekleşecek.

Konya Sanayi Odası’nda yapılacak panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz yaparken, panelde TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı Ortağı Senem Denktaş, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki yer alacak. Panelin teması ise "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik” olacak.

Panel öncesinde Can Selçuki’nin "Türkiye'nin Politik ve Ekonomik Gündemi" ile ilgili yapacağı konuşmasının ardından panel gerçekleşirken, panel sonrasında da KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burhan Taştan da “Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" konusunu ele alacak.

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TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Panelleri ile TKYD’nin 20 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, “Kurumsal yönetim anlayışıyla şirketlerin adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmelerine destek oluyoruz. Kurumsallaşma sürecini tamamlayıp sonraki adım olan kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen, kurumsal yönetimi içselleştiren ve önemli adımlar atmış şirketler, büyüme, kârlılık gibi önemli performans kriterlerinde en az 2-3 kat daha ileride. Bu şirketlerin bu başarıyı elde etmelerindeki en önemli sebep, orta ve uzun vadeli düşünebilmeleri, stratejik vizyonlarını hayata geçirebiliyor olmaları ve içeride kontrollü bir şekilde kişilere değil sistemlere dayalı bir yönetim tarzını benimsemiş olmaları. Anadolu Panelleri 2024’te de yeni illerimizde devam edecek” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

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