Anadolu Panelleri'nin bu yılki ilk durağı Eskişehir

Bu yılki teması "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik" olan etkinliğin ilk durağı 26 Eylül’de Eskişehir olacak. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye’de iyi yönetimin, iyi yatırım çektiğini ve şirketlerin uzun ömürlü olabilmelerinin, rekabet edebilirliklerinin kurumsal yönetildiklerine bağlı olduğunu, bu kültürü Anadolu’ya yaymak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor. 2022’de Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum illerinde düzenlenen “Anadolu Panelleri” 2023 yılında Eskişehir, Konya, Aydın, Denizli ve Sakarya ile devam ediyor. Bu yılın ilk paneli 26 Eylül’de Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ve Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde Eskişehir’de düzenlenecek.

Eskişehir Sanayi Odası’nda yapılacak panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar yaparken, panelde TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki yer alacak. Panelin teması ise "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik” olacak.

Panel öncesinde Can Selçuki’nin "Türkiye'nin Politik ve Ekonomik Gündemi" ile ilgili yapacağı konuşmasının ardından, panel gerçekleşirken, panel sonrasında da KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burhan Taştan da “Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" konusunu ele alacak.

TKYD Yönetim Kurulu başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Panelleri ile TKYD’nin 20 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, “Dernek olarak ‘Kurumsal Yönetim’ anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla çalışıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin kurumsal yönetim kavramının, ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için, ne derece önemli bir araç olduğunu biliyoruz.

İşte bu amaçla Anadolu’daki illere bizzat giderek toplantılar gerçekleştirip kurumsal yönetimi anlatmaya çalışıyoruz. Bu panellerde sanayi odaları ile birlikte hareket ediyor ve kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

TKYD Hakkında: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. TKYD, UN Global Compact imzacısı ve ICGN üyesidir.