Cudi Dağı'nda Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi.
Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde karşı karşıya gelen Anadolu parsı ve sırtlanın görüntüleri termak kameraya yansıdı.
Görüntülerde Anadolu parsının yüksek bir yere çıkıp sırtlanı seyrettiği görülürken, anadolu parsının saldırı pozisyonu aldığı ve sırtlanın da Anadolu parsına baktığı görüldü.
Başka bir görüntüde ise 3 su samurunun su yatağına doğru koşarak yüzdükleri görüldü.
Silopi Kaymakamı Cihat Koç, görüntüye dair X hesabından paylaşımda bulundu.
Koç, "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları.
Cudi Dağı'nın Silopi'ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar…" dedi.