Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi

Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi
Düzenleme: Kaynak: İHA

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya gelirken, o anlar termal kameralara yansıdı.

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Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi 1

Cudi Dağı'nda Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi.

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Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi 2

Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde karşı karşıya gelen Anadolu parsı ve sırtlanın görüntüleri termak kameraya yansıdı.

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Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi 3

Görüntülerde Anadolu parsının yüksek bir yere çıkıp sırtlanı seyrettiği görülürken, anadolu parsının saldırı pozisyonu aldığı ve sırtlanın da Anadolu parsına baktığı görüldü.

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Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi 4

Başka bir görüntüde ise 3 su samurunun su yatağına doğru koşarak yüzdükleri görüldü.

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Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi 5

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, görüntüye dair X hesabından paylaşımda bulundu.

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Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi 6

Koç, "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları.

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Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi 7

Cudi Dağı'nın Silopi'ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar…" dedi.

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