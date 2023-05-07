Anadolu propolisinin yararları nelerdir?

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Anadolu propolisinin yararları nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

Anadolu propolisi ve arı ürünleri, çocukların beslenmesinde annelerin yardımcısı oluyor

PROPOLİSİN YARARLARI

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin mutlaka uzmanlar tarafından uygun teknoloji ile özütlenmesi ve standardize edilmesi gerektiğini vurguladı. Propolisin tamamen doğal bir arı ürünü olduğunu belirten Tanuğur, şunları söyledi:

"Anadolu coğrafyası zengin endemik bitki çeşitliliği ile bizlere yüksek biyolojik aktivite ve besin çeşitliliği gösteren arı ürünleri sunmaktadır. Anadolu propolisi, yüksek polifenolik içerik ve besin değerine sahiptir. Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunur. Bu bileşenler yüksek antioksidan özellik gösterir ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır."

Samancı, bal dışındaki arı ürünlerine ilişkin bir tebliğ bulunmadığını aktararak, "Bu sebeple propolis başta olmak üzere arı ürünlerinde sıklıkla sahtecilik yapılıyor. Tüketici hileli ürünler ile kandırılıyor, sağlıkları riske atılıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar ise piyasadaki propolislerin etiketlerinde beyan edilen içeriklere sahip olmadığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

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