Anadolu Selçuklu mimarisinin incisi Gök Medrese açıldı

Fatih KARAMAN TOKAT/YENİÇAĞ

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan, Anadolu Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Gök Medrese, Vakıflar Haftası kapsamında Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "101 Yıla Özel 101 Vakıf Eser Toplu Açılış Töreni" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantı ile resmen açıldı.

Gök Medrese’de gerçekleşen törene Vali Abdullah Köklü, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu ile çok sayıda protokol mensubu katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 101 yıldır köklü vakıf geleneğinin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini yerine getirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tarihimiz, hafızamız, kimliğimiz ve istikbalimiz açısından çok ağır bir sorumluluğu ifa eden Genel Müdürlüğümüzün 101. kuruluş yılını tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasında, “Sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardım, eğitim, araştırma, kütür, sanat, spor, kalkınma, hukuk, insan hakları ve çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf hâlihazırda faaliyet gösteriyor. Böylesine köklü ve güçlü bir mirası devralan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarını büyük bir dikkatle 101 yıldır Allaha hamd olsun başarı ile sürdürüyor. Vakfedenlerin iradesi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Abdullah Köklü ise, "Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden birisi Gök Medrese açıldı. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi ve kültürel mirasımıza her zaman büyük hassasiyetle yaklaşan bu tür restorasyon projelerinin hayata geçmesi de en büyük emek ve desteği sağlayan Cumhurbaşkanı saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.