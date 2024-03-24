Anadolu semenderi görüntülendi

İlçede dün etkili olan yağmurun ardından Dereiçi köyünde arazide dolaşan bir vatandaş, bu nadir semender türüyle karşılaştı ve o anları kayıt altına aldı.

Son yıllarda bu semender türünün sıkça görülmeye başladığı ve popülasyonunda artış olduğu belirtiliyor. Anadolu semenderinin popülasyonundaki bu artış, doğal yaşamın korunması adına umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.