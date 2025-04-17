Anadolu türküleri mest etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde hem kültürel hem istihdama yönelik çeşitli kursları ile vatandaşların ilgi gösterdiği Efeler Halk Eğitim Merkezi, düzenlediği etkinlikle Aydınlılara türkü ziyafeti sundu. Türk Halk Müziği (THM) Kursu korosu tarafından derlenen Anadolu türküleri, izleyenleri mest etti. Efeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Türkülerle Türkiye'm" adlı türkü konserinde türküseverler halk müziğinin unutulmaz ezgileriyle coşkulu bir gece yaşadı. Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği konserde sergilenen halk oyunları gösterisi de büyük beğeni topladı.

Efeler Halk Eğitimi Merkezi THM Eğitmeni ve koro şefi Tuncer Kıvrak yönetiminde gerçekleştirilen konserde kimi zaman koro kimi zaman solo halinde düzenlenen konser dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede Türk müziğine hizmet etmiş sanatçılar da anılırken zaman zaman salonu dolduran izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konsere protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.