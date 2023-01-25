25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları geride kaldı. 21-22 Ocak’ta AÖF final sınavlarının ardından adaylar final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi ne zaman?

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 11:06
Takip Et

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi ne zaman?
+
Aa
-

Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları 21-22 Ocak’ta gerçekleşti. Final sınavlarının ardından sınava giren adaylar AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları 21-22 Ocak’ta yapıldı. AÖF final sınavlarına giren adaylar AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?

2023 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

2023 AÖF FİNAL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. Sınav sonuçları basılı olarak veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek.

Sonuçlar erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.

2023 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

AÖF bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023

AÖF yaz okulu sınavları: 19 Ağustos 2023

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
4
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
6
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
7
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.