Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları 21-22 Ocak’ta gerçekleşti. Final sınavlarının ardından sınava giren adaylar AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları 21-22 Ocak’ta yapıldı. AÖF final sınavlarına giren adaylar AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak?

2023 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

2023 AÖF FİNAL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. Sınav sonuçları basılı olarak veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek.

Sonuçlar erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.

2023 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

AÖF bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023

AÖF yaz okulu sınavları: 19 Ağustos 2023