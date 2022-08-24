Promasyon ödemesinde görülmemiş rakam 41 bin 500 liralık rekor ücret

Anadolu Üniversitesi ile TEB arasında gündem yaratan promasyon rekoru. Bankaların verdiği promosyon ödemelerinde miktarlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Üniversiteler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları son dönemlerde dikkat çekiyor. ve ibre de devamlı yukarı yönlü. 5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise gündem yaratacak cinsten

41 BİN 500 TL'LİK REKOR PROMASYON

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi’yle Türk Ekonomi Bankası arasında yapılan promosyan ihalesi eski rekorları yerle bir etti. İşte o rekor promosyan ihalesinde 41 Bin 500 liralık bir rakam çıktı. Türk Ekonomi Bankası (TEB) ihaleyi 41 bin 500 TL’lik rekor bir ücret ile kazandı.