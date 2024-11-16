Anadolu Üniversitesi'nde Karşıyaka maçı öncesi son hazırlık

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi'nde Karşıyaka maçı öncesi son hazırlık

Anadolu Üniversitesi futbol takımı, Pazar günü Karşıyaka ile oynayacağı maça son hazırlıklarını tamamladı. 3 puan hedefiyle antrenmana odaklandılar.

Anadolu Üniversitesi futbol takımı, 3. Lig'de mücadele ettiği Karşıyaka ile oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını tamamladı. Pazar günü gerçekleşecek olan karşılaşmaya hazırlık amacıyla yapılan son çalışmada, takım hem fiziki dayanıklılık testleri yaptı hem de taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sırasında oyuncuların yüksek motivasyonları ve maça odaklandıkları gözlemlendi. Anadolu Üniversitesi, 3 puan hedefiyle gireceği bu önemli mücadelede, hem taraftarını hem de kendisini sevindirmek için sahada en iyi performansını sergilemeye kararlı görünüyor.

201110-2.jpg

Son Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin yeni polis alınacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 12 bin yeni polis alınacak
Yolda kalan araç motosikletle çekildi
Yolda kalan araç motosikletle çekildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Brezilya yolcusu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Brezilya yolcusu
Milli Takım'ın eski yıldızı Tayfur Havutçu yoğun bakımda
Milli Takım'ın eski yıldızı Tayfur Havutçu yoğun bakımda
ABD'de "tatil sezonu" harcamalarında rekor bekleniyor
ABD'de "tatil sezonu" harcamalarında rekor bekleniyor