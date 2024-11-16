Anadolu Üniversitesi'nde Karşıyaka maçı öncesi son hazırlık

Anadolu Üniversitesi futbol takımı, 3. Lig'de mücadele ettiği Karşıyaka ile oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını tamamladı. Pazar günü gerçekleşecek olan karşılaşmaya hazırlık amacıyla yapılan son çalışmada, takım hem fiziki dayanıklılık testleri yaptı hem de taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sırasında oyuncuların yüksek motivasyonları ve maça odaklandıkları gözlemlendi. Anadolu Üniversitesi, 3 puan hedefiyle gireceği bu önemli mücadelede, hem taraftarını hem de kendisini sevindirmek için sahada en iyi performansını sergilemeye kararlı görünüyor.