Anadolu Yıldızı 2025 tatbikatı tamamlandı

Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmının ardından bugün de kara safhası icra edildi. Tatbikatın kara safhasında senaryo gereği, tırmanış yapan 6 dağcının kaybolduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nca karadan arama kurtarma harekatı başlatıldı.

SENARYO UYGULANDI

Senaryo gereği, Dumanlı Dağı mevkiinde tırmanış yapan 6 dağcının kaybolduğu, grubun ikiye ayrıldığı ve birbirlerine ulaşamadıkları bilgisi Jandarma ihbar hattına geldi. Bu durum üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, karadan arama kurtarma harekatı başlatıldı. Acil Konum Belirleme Sistemiyle dağcıların yaklaşık koordinatları belirlendi. Bölgenin dağlık olması nedeniyle 1 jandarma arama kurtarma helikopteri ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi görevlendirildi.

Dağcılık timi tarafından bulunan 2 kazazede, havai hatla daha uygun bir bölgeye getirildi. Karadan hastaneye intikalin mümkün olmadığı yerlerdeki 4 dağcı da helikoptere alınarak hastaneye götürüldü. Yaralıların kurtarılmasıyla tatbikatın kara safhası da başarılı bir şekilde noktalandı.

3 HELİKOPTER VE 1 UÇAK GÖREV ALDI

Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın İzmir Menemen Dumanlı Dağında gerçekleştirilen safhasında, Kara Kuvvetlerinden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetlerinden 1 arama kurtarma helikopteri ve 1 arama kurtarma uçağı, Jandarma Genel Komutanlığından Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve bir arama kurtarma helikopteri görev aldı.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Senaryo faaliyetlerinin icra edilmesinin ardından konuşan Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, "Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arama kurtarma unsurlarının katıldığı, Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Ege Ordusu Komutanlığının koordinasyonluğunda başarıyla icra edilmiştir. Uygun hava şartlarında izlediğiniz bu tatbikatta icra edilen tüm arama kurtarma faaliyetleri gerçek bir kaza anında kuvvetli rüzgar, yağmur, kar ve yoğun sis gibi birçok olumsuz hava ve arazi şartlarında izah edilmektedir. Bu durum teknolojik gelişmelere rağmen kaza yerinin bulunmasını ve kazazedelerin kurtarılmasını zorlaştırmaktadır.

Denizde ve karada tehlikede bulunan şahısların yardım çağrılarına etkinlikle ve süratle reaksiyon gösterilmesi, arama kurtarma faaliyetleri için insani bir görevdir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurları gelişmiş Türk savunma sanayi yeteneklerini ve sistemlerini kullanarak, Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde, denizde ve karada zorlu hava şartlarında gece ve gündüz 7 gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır" diye konuştu.

Tatbikatı 11 ülkeden 11 yabancı gözlemci takip etti.