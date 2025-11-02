Dünya genelinde her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl Eskişehir ve Şanlıurfa'da da kutlandı. Eskişehir'de bir grup genç Cadılar Bayramı'nda ormanlık alanda renkli kostümler, müzik ve ilginç dansları ile gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Etkinliğin görüntüleri sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. Bazı kullanıcıların kutlamanın kentin kültürel yapısına uygun olmadığını söyleyerek hedef göstermesi üzerine bira kasalarıyla haç işareti yapıp sokaklarda gezen 3 kişinin görüntülerini ciddiye alan savcılık harekete geçti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir'de eğlenen 3 kişi ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar kutlamanın kentin kültürel yapısına uygun olmadığını iddia ederek eğlenen gençleri hedef gösterirken, bazıları da 'gençler eğleniyor', 'Anadolu'da cadı avı', 'Cumhuriyet değil şeriat savcılığı', "Bu ülkede kiliseler var.... Kilisede ibadet serbest... Belki adam hristiyandır"

diyerek gözaltılara ve gelen yorumlara tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da yapılan Cadı Bayramı kutlamalarına da bazı kullanıcılar kutlamanın kentin kültürel yapısına uygun olmadığını belirterek, peygamberler şehrinde bu tür etkinliklerin düzenlenemeyeceğini söyleyerek eğlenen gençleri hedef gösterdi.