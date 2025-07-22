Anadolu'da kiralar İstanbul ile yarışıyor



Aksaray’da uzun süredir emlakçılık yapan Şeref Tuğ, kira fiyatlarının İstanbul seviyesine yaklaştığını belirterek, “Aksaray, İstanbul ile yarışıyor. Tacin Mahallesi’nde bir ev sahibi 3+1 dairesine 40 bin lira istiyor. Bu kabul edilemez” dedi.

Şeref Tuğ, bazı kayıt dışı emlakçıların ev sahiplerini kiracılarını çıkarmaya ikna edip, daha yüksek fiyatlarla yeniden kiralama teklifinde bulunduğunu öne sürdü. “Bu korsan emlakçılarda vergi levhası bile yok. Ev sahibine gidip ‘kiracını çıkar, ben bu evi 15 bine veririm’ diyorlar. Böyle etik dışı durumlarla yüz yüze geldim” şeklinde konuştu.

Tuğ, fiyatları asıl belirleyenin emlakçılar değil, ev sahipleri olduğunu da sözlerine ekledi: “Biz sadece aracılık yapıyoruz. Ev sahibi hangi fiyatı istiyorsa o fiyatla ilana çıkıyoruz. Emlakçının aldığı sadece bir aylık kira bedelidir.”

Artan kiralar en çok da dar gelirli vatandaşları zorluyor. Aksaraylı Alihan Dinç, asgari ücretle geçinmeye çalışan birinin bu kira rakamlarıyla baş edemeyeceğini belirterek, “Devlet bu duruma bir çözüm getirmeli. Vatandaş nereden bulup versin bu kirayı?” diye sordu.

Bir diğer kent sakini, üniversite öğrencisi Onur Atahan da yaşadığı zorlukları şöyle dile getirdi: “Ev fiyatı zaten 10 bin lira, emlakçı payı ile birlikte 15-20 bine çıkıyor. Bu kadar yüksek kira olur mu? Öğrenciler nasıl ev tutacak? Aile evinden çıkmak istiyorum ama geçim sıkıntısı nedeniyle çıkamıyorum. İnsanların psikolojisi bozuluyor.”

