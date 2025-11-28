Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Şanlıurfa'da bulunan Sefertepe'de nefes kesen bir keşfe imza atıldı. 10 bin 500 yıllık olduğu bilinen Sefertepe'de bulunan insan yüzü formundaki heykel Anadolu'nun en eski örneklerinden biri olarak nitelendiriliyor. Heykel göz, dudak ve burun yapısı itibarıyla bölgede bulunan Karahantepe'deki heykellerden ayrılıyor.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan’ın başkanlığında yürütülen kazılarda bulunan figürlerin neolitik döneme ait sanat anlayışı hakkında yeni ipuçları sunuyor.

"DİĞERLERİNDEN FARKLI"

Güldoğan, heykellerin farklılıklarına değinerek, "Her ikisi de kuzey yönüne dönük olarak betimlenen yüzlerin, özel bir alanı sınırlayan şekilde etrafı blok taşlarla çevrili bir yapının parçası olduğunu belirledik. Göbeklitepe, Karahantepe ve Sayburç’ta gördüğümüz insan tiplerinden biraz daha farklı özellikler gösteren iki insan yüzüyle karşılaştık. Bunlardan bir tanesi alçak kabartma, diğeri yüksek kabartma tekniğiyle yapılmış olup üslup olarak da farklılıklar gözükmekte" dedi.

"TAM OLARAK BETİMLENMİŞ"

Bulunan figürü Karahantepe'de bulunan heykelle kıyaslayan Güldoğan, "Özellikle yüksek kabartma olanın gözbebekleri, göz çevresi, kaş kemeri, burun ve ağzı özenle işlenmiş. Alçak kabartma olan örnekte ise gözler sanki kapalı gibi. Ağız kısmı, bizim Karahantepe’den bildiğimiz o dolgun dudaklı formdan burun ve diğer özellikleri itibarıyla farklılıklar gösteriyor. Yüksek kabartma olan betimde kulaklar çok net bir biçimde karşımıza çıktı. Bir baş tam olarak betimlenmiş" ifadelerini kullandı.

Güldoğan bu figürlerin neolitik döneme ait sanatsal çeşitliliği ve bölgesel üslup farklarını ortaya koyması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kabartmaların yer aldığı dört bloktan oluşan platformun alana özel olarak inşa edildiğine dikkat çeken Güldoğan, platformun çevresinde ana kaya üzerine açılmış çukurların ve belirli bir yapının da bulunduğunu belirtti.