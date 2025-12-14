Anadolu tarihinin başladığı yer olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde yürütülen kazılarda, 4 bin 500 yıl öncesine ait kurutulmuş elma, üzüm ve kızılcık meyveleri gün yüzüne çıkarıldı.

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde yer alan ve 77 yıldır aralıksız kazı çalışmaları sürdürülen Türkiye'nin en uzun soluklu arkeolojik alanlarından Kültepe'de, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki ekip, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteğiyle çalışmalarına devam ediyor. 1948'den beri süren kazılarda, bu kez kurutulmuş meyveler dikkat çekti.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bulunan meyvelerin Anadolu botaniğine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesindeki alanlarda yaptığımız çalışmalarda, kutsal oda olabilecek bir mekân araştırdık. Bu odanın içinde önceki sezonlarda çok sayıda tanrı, tanrıça tasvirlerini taşıyan figürler bulmuştuk.

İkinci odada da aynı şekilde çok sayıda figürler gelmeye başladı. Bunların yanında büyük ihtimalle hasır sepetlere konulmuş ya da bez torbalar içinde çok sayıda kurutulmuş meyve de bulduk.

Kurutulmuş meyveler arasında net olarak söyleyebileceklerimiz; küçük elma, üzüm ve kızılcık meyvelerinin kurutulmuş bir biçimde bulduk. Bunların günlük hayatta kullanılmış olmasını beklersiniz ama bu meyveler muhtemelen törenler sırasında tüketilen meyve kurularıydı.

Üstelik meyve kurusu Kayseri’de hala popülerdir. Bütün dönemlerde elma, üzüm kurutulur. Kızılcık kurutmasına Anadolu’da çok rastlamak mümkün değil, hatta şimdiye kadar yoktu. Bunları bizim paleobotanik ekibimiz kimliklendirdi, ne tür cins olduğunu onlar söyledi. Bence Anadolu’nun botaniğine ve meyve türlerine bir katkı yapacağını düşünüyorum" dedi.

KÜLTEPE KANİŞ-KARUM KAZILARI

Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, Kayseri'nin 20 km kuzeydoğusunda yer alan, Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanlarından biridir. "Anadolu tarihinin başladığı yer" olarak bilinen bu site, höyük (tepe) ve çevresindeki Karum (Asur ticaret kolonisi) alanından oluşur. 1948'den beri aralıksız devam eden kazılar, Türkiye'nin en uzun soluklu arkeolojik çalışmasıdır ve Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında yürütülmektedir.

MÖ 3000'lerden Roma dönemine kadar iskan edilmiş. Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda (MÖ 2000-1750) Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri (23.500'den fazla çivi yazılı tablet) burada bulunmuştur.

Tabletler, ticaret, borç, evlilik, mahkeme gibi günlük hayatı aydınlatır; proto-kapitalist bir ekonomi gösterir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alır.

Son Keşifler (2025):Sarayın altında daha büyük bir saray kompleksi (4 metre kalınlığında duvarlar, MÖ 4500 yılına tarihlenir). İlk kez mozaik taban kalıntıları (yaklaşık 1 m² alanda iyi korunmuş).

Daha önceki yıllarda kurutulmuş meyveler (elma, üzüm, Anadolu'da ilk kızılcık kurusu) ve yangın izleri gibi buluntular.

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteğiyle uluslararası ekiplerle sürdürülüyor.