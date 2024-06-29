Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başladı

SOGEP Programı, yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeyi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, Anadoludakiler markası ile yerel üreticilerin desteklenmesi ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi hedefleniyor.

Projelerin, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk alanlarından en az biriyle ilişkili olması gerekiyor. Projeler, asgari 1 milyon TL bütçeli olmalı ve proje bütçesinin yüzde 10'u kadar eş finansman tutarı içermelidir. Özel sektör, sadece sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başvuru sahibi olabilir ve bu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde 50 olarak belirlenmiştir.

PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENECEK ALANLAR

Anadoludakiler programı altında desteklenebilecek projeler, yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması, çevre dostu üretim yöntemlerinin kullanılması, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilmesi, yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi gibi alanları içermektedir. Ayrıca, gıda güvenliği ve dayanıklılığı, yerel gıda sistemleri, gıda israfını azaltma, sosyal gastronomi, deneyim turizmi ve yenilikçi turizm de desteklenecek alanlar arasında yer alıyor.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Program kapsamında, kâr amacı gütmeyen veya kamu yararı gözeten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri başvuru yapabilir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi olabilir, diğer projelerde ise yalnızca iştirakçi olarak yer alabilir.

Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler, yurt dışı gezi ve seminer faaliyetlerini içeren projeler, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki projeler, sınavlara hazırlık kursları ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim projeleri program kapsamında uygun değildir.

BAŞVURU SÜRECİ

Paydaşlardan, SOGEP - Anadoludakiler programına ilişkin projelerinin bilgi formu, faaliyet planı ve bütçesini hazırlamaları ve bu dokümanları 19 Temmuz 2024 tarihine kadar skb@bakka.gov.tr adresine e-posta ile göndermeleri bekleniyor. Uygun bulunan projeler nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları doğrudan BAKKA koordinasyonunda yapılacak.

Bu çağrı, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için önemli bir fırsat sunmaktadır. Programın, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.