Anadolu'nun en büyük şirketi rekor fiyata satıldı. Yeni sahibi belli oldu. 100 bin çalışanı var

Kayseri’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gerçekleştirilen ihaleyle Rize merkezli Nakkaş Holding’e rekor bir bedelle satıldı. İSO 500 listesinde 91. sırada yer alan ve dünya genelinde kablo ihracatıyla tanınan şirket, 100 bin çalışanıyla Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri.

9 Eylül 2025’te tamamlanan ihalede, HES Kablo’nun değeri 18,6 milyar TL’ye ulaşırken, satış işlemi sadece HES Kablo ile sınırlı kalmadı. Hazine’ye ait şirketin yüzde 100 hissesi ve Çelik Halat’ın yüzde 27,49’luk payı da Nakkaş Holding’e devredildi. HES Kablo, Kayseri’deki iki fabrikasında yaklaşık bin 100 personelle üretim yapıyor.

2023’te Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin İhracat Onur Listesi’nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise lider oldu. Türkiye’nin kablo ihracatının yüzde 10’unu karşılayan şirket, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ürün ulaştırıyor. TMSF’nin daha önceki satış denemeleri yetersiz teklifler nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Ancak son ihalede, Nakkaş Holding’in sunduğu teklif, şirketin potansiyelini yansıttı. Nakkaş Holding, enerji, lojistik, madencilik ve yapı malzemeleri gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Bünyesinde Transpet, Global Terminal, Türk Ytong gibi şirketleri barındıran holding, HES Kablo’yu satın alarak sanayi portföyünü güçlendirdi.

Ayrıca, Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 28 Ağustos 2024’te 22 milyar TL muhammen bedel belirlenmişti. Bu satış, Türkiye’nin sanayi sektöründe dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti. HES Kablo’nun yeni yönetimle küresel pazardaki etkisini artırması bekleniyor.