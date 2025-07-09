Anadolu’nun Gizli Hazinesi: Bitki Mirası Sergisi

Türkiye’nin eşsiz bitki çeşitliliğini sanat ve bilimle harmanlayan “Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi, Salt Beyoğlu’ndaki Mutfak alanında kapılarını açtı.

Flora Araştırmaları Derneği’nin Bitki Ressamları Komitesi (BİRET) tarafından, American Society of Botanical Artists (ASBA) öncülüğünde 30 ülkenin katılımıyla düzenlenen Botanical Art Worldwide 2025 programı kapsamında hayata geçirilen sergi, 47 Türk bitki ressamının 80 eserini bir araya getirdi.

10 Ağustos 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergi, Anadolu’nun binlerce yıllık biyokültürel mirasını gözler önüne sererken, iklim krizi ve gıda güvenliği gibi güncel sorunlara dikkat çekti.

Anadolu’nun Bitki Zenginliği Sanatla BelgelendiSergi, arpa, buğday, zeytin ve üzüm gibi kadim tarım ürünlerinden tıbbi ve aromatik bitkilere kadar geniş bir yelpazede Anadolu’nun bitki çeşitliliğini tanıtıyor.

Sanatçıların sulu boya, kuru kalem ve guaj gibi tekniklerle titizlikle hazırladığı botanik illüstrasyonlar, estetik değerin ötesinde bilimsel bir belge niteliği taşıyor.

Her bir eser, bitkilerin doğal yaşam döngüsünü ve habitatını gözlemleyen ressamların uzun soluklu çalışmalarının ürünü.

Sergi, yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Anadolu’nun biyoçeşitliliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Herbaryum örnekleri, tarihsel belgeler ve nadir eserlerle zenginleştirilen sergi, bitki bilimi ile ressamlığın geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu da gözler önüne serdi.

Uluslararası alanda da yankı uyandıran sergi, Curtis’s Botanical Magazine’in editörü Dr. Martyn Rix gibi uzmanların katılımıyla daha da anlam kazandı.

Rix, sergi kapsamında düzenlenen bir panelde, Anadolu’dan Avrupa’ya taşınan bitkilerin botanik illüstrasyonlara katkısını vurguladı:

“Anadolu’nun bitki çeşitliliği, yüzyıllar boyunca Avrupa botanik sanatını şekillendirdi. Bu sergi, bu mirası modern bir perspektifle yeniden yorumluyor.”

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SANAT VE BİLİM EL ELE

Botanik illüstrasyonların bilimsel bilgi üretimindeki rolü, serginin en dikkat çekici yönlerinden biri.

Royal Botanic Garden Edinburgh’un eski bitki ressamlarından Christabel Frances King, Türkiye florasının belgelenmesinde bu sanatın önemine işaret etti:

“Fotoğraflar, bitkilerin tüm özelliklerini yansıtamaz. Ancak bir bitki ressamı, bitkinin yaşam döngüsünü tek bir eserde birleştirerek bilimsel çalışmalara ışık tutar.”

Anadolu’nun renk, doku ve kokularını sanatseverlerle buluştururken, doğaya duyulan saygıyı ve bilginin gücünü yüceltti.

Sergi, Salt Beyoğlu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. 6 Temmuz’da düzenlenecek “Parşömen Üzerine Suluboya ile Bitki Ressamlığı” atölyesi gibi etkinlikler, ziyaretçilere botanik sanatını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Anadolu’nun bitki hazinesini keşfetmek ve bu eşsiz mirasa tanıklık etmek isteyenler için Salt Beyoğlu, doğayla sanatın kesiştiği bir kapı araladı. Bu sergi, sadece bir sanat deneyimi değil, aynı zamanda doğanın korunmasına yönelik güçlü bir çağrı niteliğinde.