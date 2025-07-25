Anadolu’nun gururu Kangal: Neden dünyanın gözdesi? Güç ve şefkatin buluşması!

Ünü ülke sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanından ilgi gören Kangal köpekleri, koruyucu ve sahipkâr davranışlarının yanı sıra merhametleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Anadolu Aslanı olarak da adlandırılan Kangal köpekleri heybetli görünüşlerinin ve savaşçı ruhlarını masum canlılara karşı yansıtmıyor.

Kendinden güçsüz köpeklere veya masum birçok canlıya zarar vermeyen Kangal köpekleri, sahibine ve sürüsüne zarar verecek bir tehdit algılamadığı sürece insanlara da hiçbir şekilde zarar vermiyor. Kangal köpeklerinin yapıları ile ilgili bilgiler veren Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Kangal sokak köpeği gibi dışarıda gezecek bir hayvan değildir. O Anadolu'nun delikanlısıdır ve kendisinden küçük canlılara kesinlikle saldırmaz" diye konuştu.

"Bu söylentilerle birlikte Kangalların adı kirletiliyor"

Kangalların kendilerinde küçük köpeklere saldırdığı iddialarının ülkenin marka değerini zedelediğini belirten Yıldız, "Kangallar; insanlara karşı hiçbir şekilde saldırı eğilimi gerçekleştirmez ancak sahibine karşı bir başka insandan tehdit algıladıysa saldırma eğilimine geçerler. Bu durum da onun koruma içgüdüsünden dolayı kaynaklanır. Kangallar insanların dışında kendinden küçük, zayıf, masum hayvanlara ada hiçbir şekilde zarar vermez. Kangallar bizim ülkemizin marka değeridir.

Kangala benzeyen her köpeğin başka bir köpeğe saldırmasını, ona zarar vermesini kangal yaptı olarak adlandırmamamlayız. Ben bir Sivaslı olarak ve bu işin içinde olan birisi olarak sesleniyorum bu hayvanların Kangal olup olmadığı hakkında ve kangalların özellikleri hakkında bizden gelip bilgi alın. Böylesi söylentiler tamamen yanlış bilgiler. Bu söylentilerle birlikte Kangalların adı kirletiliyor. Kangallar dünyaya adlarını altın harfler ile yazdırmış bir marka. Bütün dünyanın kangallara önemli vermesindeki en büyük etken de zaten kangalların kendilerinden küçük zararsız bir canlıya saldırmamasından dolayı" şeklinde konuştu.

"O, ANADOLU'NUN DELİKANLISIDIR VE KENDİSİNDEN KÜÇÜK CANLILARA KESİNLİKLE SALDIRMAZ"

Saf bir Kangalın kesinlikle kendinden küçük bir hayvana saldırmayacağını dile getiren Yıldız, "Her melez hayvan başkasına saldırı eğilimine açıktır. Saf bir kangal ise kesinlikle bu durumları sergilemez. Ben 38 yıldır kangal yetiştiriyorum. Bir kangalın bu güne kadar hiçbir masum canlıya, ihtiyara, çocuğa ve kendinden küçük bir köpeğe saldırdığına şahit olmadım. Kangal sokak köpeği gibi dışarıda gezecek bir hayvan değildir. O, Anadolu'nun delikanlısıdır ve kendisinden küçük canlılara kesinlikle saldırmaz. Bahsedilen davranışları sergileyen bir hayvan kangal kriterlerine uymuyordur" dedi.

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