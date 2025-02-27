Anadolu’nun kalbinde nefes kesecek yarış

Türkiye’nin en prestijli motor sporları organizasyonlarından TransAnatolia, 15. yılında sporseverleri büyüleyici bir rotada unutulmaz bir maceraya davet ediyor. 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alacak yarış, 7 Eylül’de Sapanca’da sona erecek.

Motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, quad ve kamyon kategorilerinde düzenlenecek yarış, hem profesyonel sporculara hem de amatör katılımcılara zorlu parkurlarda kendilerini kanıtlama fırsatı sunacak.

EŞSİZ ROTADA 15 YIL

Ege kıyılarından Doğu Anadolu’nun yüksek dağlarına kadar uzanan TransAnatolia parkurları, sporcuların hem fiziksel dayanıklılığını hem de ruhsal gücünü test ediyor. Katılımcılar, Anadolu’nun benzersiz doğasında yarışırken tarihi şehirler, antik kalıntılar ve kültürel miraslarla iç içe geçiyor. Raid kategorisinde, navigasyon becerileri öne çıkarken, ralli kategorisinde ise sporcular zamana karşı kıyasıya mücadele edecek.

BÜYÜK GURUR

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, 15. yıl dönümü için yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye’nin spor turizmi için önemli bir marka haline geldiğini vurguladı:

“Bugüne kadar 30’dan fazla ülkeden 2.500’den fazla sporcu, TransAnatolia’nın zorlu rotalarında yarıştı. Amacımız sadece yarış düzenlemek değil, Anadolu’nun doğasını, kültürünü ve insanlarını dünyaya tanıtmak.”

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen yarış, her yıl yenilenen parkurları ve titiz güvenlik önlemleriyle sporculara eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.