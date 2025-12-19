7 Mayıs - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında gerçekleşecek olan Kapadokya Bienali, ilk yılında “DOĞUM” temasıyla sanatın dönüştürücü gücünü yaşamın merkezine taşıyor. Afetler, savaşlar ve ekonomik buhranlar karşısında, insanın yeniden başlama cesaretine odaklanan bienal; sanatçıları, yalnızca tanık olmaya değil, sanatın iyileştirici, birleştirici ve harekete geçirici potansiyelini kullanarak toplumsal ve küresel sorunlara çözüm üretmeye davet ediyor.

Bienal, Enes Kaya direktörlüğünde, Sinemasal Kültür Sanat Derneği ile New Saga Fikir Sanat A.Ş. işbirliğiyle düzenleniyor. 2013’ten bugüne, Anadolu’nun ulaşılması en zor dağ köylerinde yaşayan çocukların ve gençlerin ayağına sanatı taşıyan Sinemasal, bu kez bienal aracılığı ile sanatın toplumsal fayda sağlayan yönünü görünür kılmak, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, yaşamsal çözümlere ilham verebilecek bir düşünme ve üretme biçimi olduğunu göstermek için hazırlanıyor.

Bienal direktörü Enes Kaya, basına yaptığı açıklamada ‘’Göreme, Ürgüp, Avanos, Uçhisar ve Ortahisar olmak üzere beş farklı lokasyonda, beş ay boyunca sürecek olan Kapadokya Bienali’nin Türkiye ve dünyadan sanatçıları bir araya getirerek temel yaşamsal ihtiyaçlara sanat aracılığıyla sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçladığını’’ dile getirdi. Dünyada ilk kez Kapadokya Bienali kapsamında hayata geçirilecek olan Bienal Special etkinliğinin katılımcılara unutulmaz bir sanat deneyimi sunacağını belirten Kaya, tüm sanatseverleri bienal heyecanına ortak olmaya davet etti.

Kapadokya Bienali’nin merkezinde, “peki ya şimdi?” sorusu yer alıyor. Bu soru, aynı zamanda bir çağrı özelliği taşıyor. Her sanat eseri, bir çözüm önerisi; her öneri, bir yeniden doğuşun simgesi olarak görülüyor. “DOĞUM” teması; barınmadan gıdaya, eğitimden sağlığa kadar en temel yaşamsal ihtiyaçlara erişimi odağına alarak sanatın soyut alanından çıkıp yaşamın kalbine dokunmayı hedefliyor.

Bienal kapsamında; heykel, resim, müzik, performans, sinema, video, fotoğraf ve enstalasyon gibi disiplinler bir araya geliyor. Ayrıca, yerel halkın katılımını teşvik eden el sanatları atölyeleri, çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları, rehberli turlar, konserler ve film gösterimleriyle zengin bir etkinlik takvimi hazırlanıyor.

Kapadokya Bienali, yalnızca bir sergi değil; bir dayanışma, farkındalık ve yeniden doğuş alanı olmayı hedefliyor. Sanatın, insanın yeniden var olma iradesiyle birleştiği bu buluşmada akla ilk o soru geliyor: peki ya şimdi?

Kapadokya Bienali hakkında detayları www.sinemasal.org internet sitesinden öğrenebilir ve gelişmeleri @sinemasalorg instagram sayfasından takip edebilirsiniz.