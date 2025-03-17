Anadolu’nun mirası Asya’da! Kadim uygarlık hayat buluyor

Türkiye’den getirilen 212 eser, yalnızca geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda iki ülke arasında kültürel bir köprü oluşturuyor.

Sergi, antik dönemin ihtişamını gözler önüne sererken, Güney Koreli sanatseverler ve tarih meraklıları için eşsiz bir deneyim sunuyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KÜLTÜREL MİRASIN EVRENSEL ÖNEMİ

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Dursun, bu tür sergilerin kültürel mirasın küresel ölçekte tanıtılmasındaki önemini vurgulayarak şunları belirtti:

"Hitit medeniyetinin bu ölçekte uluslararası bir sergiyle tanıtılması, Anadolu’nun zengin tarihine duyulan ilgiyi artıracak ve kültürel değerlerin korunmasında yeni bir farkındalık oluşturacak"

Seul Ulusal Üniversitesi Sanat Tarihi Profesörü Dr. Min-Soo Kim ise serginin Asya’da Hititler hakkındaki farkındalığı artıracağını belirtti:

"Bu sergi, Güney Kore ve Türkiye arasındaki kültürel bağları derinleştirirken, aynı zamanda ziyaretçilere ortak bir insanlık tarihinin parçası olduklarını hissettiren bir deneyim sunuyor."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: TARİHİ SERGİLERİN KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

Journal of World Heritage Studies'da yayımlanan bir araştırma, kültürel mirasın uluslararası sergiler yoluyla tanıtılmasının, toplumlar arası anlayışı artırdığını ve diplomatik bağları güçlendirdiğini ortaya koymakta.

International Journal of Museum Studies'de yayımlanan bir çalışma, tarihi eserlerin başka ülkelerde sergilenmesinin kültürel mirasın evrensel değerinin altını çizdiğini ve bu sergilerin hem akademik hem de turistik açıdan büyük ilgi çektiğini göstermekte.

Cultural Heritage Science dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, antik eserlerin korunması ve tanıtılması için yapılan uluslararası iş birliğinin, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasında kritik bir rol oynadığını vurgulamakta.

Sanatta kapsayıcılık: Görme engelliler için yenilikçi yaklaşımlar

HİTİTLER SERGİSİ’NDE ÖNE ÇIKAN ESERLER

1. Boğazköy Tabletleri: Hititlerin diplomatik ilişkilerini belgeleyen çivi yazılı tabletler, dünyanın en eski yazılı anlaşmalarından biri olan Kadeş Antlaşması’nın kopyasını içeriyor.

2. Kültepe Figürinleri: Anadolu’nun ekonomik ve sosyal yaşamını yansıtan bu figürinler, antik ticaret yollarını canlandırıyor.

3. Sfenks Heykelleri: Hitit sanatının görkemini ve estetik anlayışını yansıtan bu heykeller, tanrı ve kralların sembollerini temsil ediyor.

4. Kraliyet Mühürleri: Güç ve otoritenin simgesi olan mühürler, Hitit devlet yapısının karmaşıklığını ortaya koyuyor.

5. Seramik Kaplar ve Ritüel Nesneler: Günlük yaşam ve dini ritüeller hakkında önemli ipuçları sunan bu eserler, Hititlerin sosyal yapısını anlamak için eşsiz bir pencere sunuyor.

HİTİTLER SERGİSİ VE KÜLTÜREL DİPLOMASİ

Bu sergi, Türkiye ve Güney Kore arasında güçlü kültürel bağlar kurulmasına önemli bir katkı sağlarken, Hititlerin tarih sahnesindeki büyüleyici yolculuğunu uluslararası bir perspektifle ele alıyor.

Sergi, Anadolu’nun zengin tarihini keşfetmek isteyen her yaştan sanatsever için benzersiz bir fırsat sunuyor.