Kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik tartışmalar sürerken, Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, uygulamanın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Karakuş, “Tasarruf değil tahribat” sözleriyle nitelediği uygulamanın, enerji verimliliği sağlamadığı gibi öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Kalıcı yaz saati uygulamasının, 2016 yılından bu yana kamuoyunda tartışma konusu olduğunu hatırlatan Ali Karakuş, “Bir saatlik tasarruf uğruna bir neslin enerjisini kaybediyoruz” diyerek sert eleştirilerde bulundu. Karakuş, özellikle kış aylarında sabahın erken saatlerinde okula gitmek zorunda kalan çocukların karanlıkta yola çıktığını, bu durumun hem güvenlik hem de psikolojik açıdan ciddi sorunlar yarattığını vurguladı.

“Çocuklarımız sabahın zifiri karanlığında okula gitmek zorunda kalıyor. Bu sadece güvenlik açısından değil, biyolojik ritim ve ruh sağlığı bakımından da büyük bir risk oluşturuyor. Eğitim karanlıkta başlamaz; gün, çocuklarımızla birlikte doğmalıdır,” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılan araştırmalara atıfta bulunan Karakuş, kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tüketimini azaltmadığını, aksine yüzde 1,2 oranında artırdığını belirtti.

“Enerji tasarrufu bahanesiyle toplumun en kırılgan kesimlerinden biri olan çocuklarımızın biyolojik dengesi bozuluyor. Gün ışığından yararlanamadıkları için hem uykusuzluk hem de dikkat eksikliği artıyor. Sonuç olarak verim düşüyor, enerji değil, çocuklarımız tükeniyor,” ifadelerini kullandı.

Karakuş, uygulamanın özellikle batı illerinde öğrencileri olumsuz etkilediğini, sabah derslerinin karanlıkta başlamasının eğitimde fırsat eşitliğini zedelediğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Doğudaki öğrenciler gün doğumuyla okula giderken, batıdaki çocuklarımız karanlıkta ders başı yapıyor. Bu durum eğitimde coğrafi eşitsizliği derinleştiriyor. Her çocuk aynı şartlarda eğitim görmelidir.”

Anahtar Parti olarak çözümün açık ve uygulanabilir olduğunu vurgulayan Karakuş, kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilerek yeniden kış saati düzenine dönülmesi gerektiğini söyledi. Enerji tasarrufunun akıllı şehir sistemleri, verimli aydınlatma teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanabileceğini belirten Karakuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Enerjiden kazandığımızı sanırken, aslında çocuklarımızın enerjisinden kaybediyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Kalıcı yaz saati, geçici bir çözüm değil, kalıcı bir sorundur.”