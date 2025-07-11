Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı'ndan iklim kanunu tepkisi

AKSARAY / METİN KURT

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen İklim Kanunu, çevreyi koruma amacıyla sunulsa da; toplumun farklı kesimlerinde ciddi soru işaretleri doğurdu. Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı, yeni yasaya yönelik itirazlarını kamuoyuyla paylaştı. İl Başkanı Ali Karakuş’un imzasıyla yapılan basın açıklamasında, yasanın halktan kopuk, yukarıdan dayatılan bir metin olduğu vurgulandı.

Yasaya “Millî” Demekle Millî Olmaz: Bu Metin Halktan Doğmadı!

ANAHTAR PARTİ AKSARAY İL BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

İl Başkanı Ali Karakuş: “İklim Kanunu’na itirazlarımız sürüyor; halkın kaygılarına yanıt verilmesini istiyoruz.”

TBMM’de kabul edilen İklim Kanunu, çevreyi koruma gerekçesiyle sunulsa da, içerdiği hükümlerle çiftçiden sanayiciye, tüketiciden üreticiye kadar herkesi etkileyecek geniş bir denetim ve yönlendirme alanı yaratmaktadır.

Siz böyle diyorsunuz, ancak gerçekler şunlardır:

“Özgürlükler kısıtlanmayacak” deniyor, ancak karbon ayak izi üzerinden bireylerin tüketimi ve hareketliliği izleniyor.

“Vergi sanayiye yönelik” deniyor, ancak ETS maliyetleri vatandaşa yansıyor.

“Tarım korunacak” deniyor, ama küçük üretici dışlanıyor.

“Çiftçi özgür” deniyor, ama destek sadece “uyumlu ürün” için.

“Hayvancılık desteklenecek” deniyor, ama otlatma sınırlandırılıyor, yapay et teşvik ediliyor.

“Paris Anlaşması kalkınmaya hizmet ediyor” deniyor, ama kırsal alan küresel piyasalara açılıyor.

“Fosil yakıt yasaklanmıyor” deniyor, ama yatırımlar durduruluyor.

“İfade özgürlüğü korunuyor” deniyor, ama farklı görüş ‘yanıltıcı bilgi’ sayılabiliyor.

“Ceza yok” deniyor, ama karbon ayak izi krediye, sigortaya, ulaşıma yansıyabilir.

Biz susmayacağız.

İtirazlarımızın dikkate alınmasını ve kamuoyunun açıkça bilgilendirilmesini talep diyoruz.

Şu soruları sormak gerekir:

Fabrikaların filtre takmasını sağlamak için bugüne kadar sizi kim engelledi?

Sanayi atıklarının ırmaklara dökülmesine neden göz yumdunuz?

Hava kirliliğini azaltmak için hangi önlemleri aldınız?

Şehirlerde nefes alınacak yeşil alanları planlamanızı kim engelledi?

Çevreyi bugüne kadar umursamadınız. Şimdi ise “torunlarımıza temiz çevre bırakacağız” diyorsunuz. Neden? Çünkü bu yasa sizin tercihiniz değil, uluslararası bir yükümlülüktür.