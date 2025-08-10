Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı’ndan sanayi esnafına ziyaret

AKSARAY / METİN KURT

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Serdar Boysak, İl Sekreteri Tolga Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Sergül Çibik ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aksaray Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Heyet, sanayi esnafını tek tek dolaşarak “hayırlı işler” dileğinde bulundu ve esnafın talep ile önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşların ekonomik sıkıntılardan günlük işleyiş sorunlarına kadar pek çok konuda görüşlerini paylaştığı, parti yöneticilerinin ise çözüm önerilerini aktardığı belirtildi.

Ali Karakuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Anahtar Parti’nin halkın içinde ve sahada olmayı ilke edindiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bizler, Aksaray’ın her köşesinde esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Taleplerinizi, önerilerinizi ve sorunlarınızı dinleyip çözüm yollarını üretmek bizim asli görevimizdir.”

Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel ise sahada bulunmanın parti politikalarının en önemli adımlarından biri olduğunu ifade ederek, “Halkımızın sesini Ankara’ya en güçlü şekilde taşımak için buradayız” dedi.

Ziyaret boyunca samimi sohbetlerin yaşandığı, esnafın gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten duyulan memnuniyet dile getirildi. Anahtar Parti heyeti, programın sonunda sanayi esnafına bereketli kazançlar temennisinde bulunarak ziyaretlerini tamamladı.