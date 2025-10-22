YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Anahtar Parti Aksaray Siyasi İşler Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Doğan Alptekin Çalışkan, yaptığı kapsamlı basın açıklamasında Türkiye’nin ekonomik ve siyasal tablosunu sert sözlerle eleştirdi. Çalışkan, “Bir ülke düşünün ki her gün hayal satılıyor ve milyonlarca alıcısı var bu hayallerin...” diyerek başladığı açıklamasında, özellikle son yıllarda verilen vaatlerin halkın beklentilerini karşılamadığını vurguladı.

“HAYALLERLE OYALANDIK, GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYORUZ”

Çalışkan, seçim dönemlerinde vatandaşlara verilen vaatlerin birçoğunun gerçekleşmediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bir ülke düşünün ki her gün hayal satılıyor ve milyonlarca alıcısı var bu hayallerin...

Seçim öncesinde ekonomide düzelme, enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi, faizlerin azaltılması, kişi başına düşen milli gelirin artırılması, milli uçak, milli otomobil gibi birçok vaat dillendirildi. Gabar’da bulunan petrol, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz gibi müjdelerle toplum umutlandırıldı. Ancak bugün gelinen noktada bu vaatlerin hiçbiri kalıcı bir karşılık bulmadı.”

“SÖYLEMLER UNUTULDU, UMUTLAR TÜKENDİ”

Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yaptığı açıklamalardan örnek vererek çelişkilere dikkat çekti:

“Cumhurbaşkanımıza bir söyleşide ‘Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük söz konusu olabilir mi?’ diye sorulduğunda, ‘Bunu AKP’li olarak bize soruyorsanız, böyle bir şey asla olamaz’ yanıtını vermişti. Bugün ise meclis çatısı altında teröristbaşı lehine sloganlar atılıyor, ‘umut hakkı’ konuşuluyor, bu hukuksuzluklara karşı hiçbir yasal adım atılmıyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, ‘nereden nereye...’”

“EMEKLİYE, ASGARİ ÜCRETLİYE YOK; BORÇ SİLMEYE VAR”

Ekonomik dengesizliklere değinen Çalışkan, hükümetin önceliklerini sert sözlerle eleştirdi:

“Emekliye, asgari ücretliye, çalışan kesime gelince ‘yok’. Ancak başka ülkelere borç silmeye gelince ‘var’. En son Kırgızistan’ın 58 milyon dolarlık borcu silindi. Ülke içinde milyonlar geçim sıkıntısı çekerken, itibar uğruna milyonlar harcanıyor. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ anlayışıyla ülke kaynakları hovardaca kullanılıyor.”

“EKONOMİ YERLE BİR, ESNAF KAN AĞLIYOR”

Ekonominin geldiği noktayı “yangın yeri” olarak nitelendiren Çalışkan, piyasadaki durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Ekonomi yerle bir, piyasalar yangın yeri, esnaf kan ağlıyor. Enflasyon, kalem oyunlarıyla ve dayatmalarla düşürülüyor. Faiz oranları talimatla indiriliyor. Büyük şirketler konkordato ilan ederek zaman kazanmaya çalışıyor. Ancak toparlanamayan firmalar bir yıl sonra iflas ediyor. Üretimini yurtdışına taşıyan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu tablo, ekonominin derin bir krize sürüklendiğinin en net göstergesidir.”

“MİLLİ UÇAK UÇAMIYOR, MİLLİ OTOMOBİL TOPLAMA”

Çalışkan, yerli ve milli projeler olarak tanıtılan çalışmaların da gerçeği yansıtmadığını dile getirdi:

“Kaan Milli Uçak hâlâ motoru olmayan bir proje durumunda. Otomobil diye tanıtılan araç ise tamamen toplama parçalardan oluşuyor. Yıllardır ‘yerli ve milli’ diyerek toplumun duygularıyla oynanıyor. Gerçek üretim, teknoloji, katma değer nerede?”

“2002’DEN BU YANA AYNI YERDEYİZ”

Çalışkan, Türkiye’nin ekonomik göstergelerde ilerleme kaydedemediğini, tam aksine yerinde saydığını belirterek şu verileri paylaştı:

“Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) sıralamasında 17. sıradayız. Kişi başına düşen milli gelir sıralamasında ise 99. sıradayız. Arjantin 98. sırada... Yani 2002 yılında iktidara gelen AKP, 23 yılda hiçbir ilerleme sağlayamamış, hâlâ aynı noktada. Gabar’da bulunan petrolden ses yok, Karadeniz doğalgazı unutuldu, şimdi yeni anlaşmalar ABD ile yapılıyor. Halkın sırtına yüklenen vergi ve zamlarla ülke ekonomisi döndürülmeye çalışılıyor.”

“GERÇEKLERLE YÜZLEŞME ZAMANI GELDİ”

Basın açıklamasının sonunda Doğan Alptekin Çalışkan, Türkiye’nin artık “sanal başarı hikâyeleriyle” oyalanmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin kaynağı var, potansiyeli var, üretim gücü var. Fakat yanlış yönetim anlayışı yüzünden millet fakirleşiyor. Gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Artık vaat değil, icraat zamanı. Halkın refahı için samimiyetle çalışacak, üretim odaklı politikalar hayata geçirmeliyiz. Türkiye’nin kaderi, günü kurtarmaya değil, geleceği inşa etmeye bağlıdır.”