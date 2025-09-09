Anahtar Parti Aksaray’da yol haritasını belirledi

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı, düzenlenen yönetim kurulu toplantısında kentin geleceğine dair önemli kararlar aldı.

Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Merkez İlçe Başkanı Mustafa Doğukan Kızıl, Kadın Kolları Başkanı Sergül Çibik, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Sarı ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Aksaray’ın bugüne kadar ki siyasi, sosyal ve ekonomik gündemi masaya yatırılırken, parti tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İl Başkanı Ali Karakuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Aksaray'ımız için bugüne kadar yaptığımız çalışmaları değerlendirerek kapsamlı bir istişarede bulunduk. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve planladığımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak yol haritamızı belirledik.”

PROJELER MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, önümüzdeki süreçte Aksaray’ın ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Özellikle gençlerin istihdamına, kadınların sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesine ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak adımların atılması üzerinde duruldu.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Doğukan Kızıl, Kadın Kolları Başkanı Sergül Çibik ve Gençlik Kolları Başkanı Sefa Sarı’nın da değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, ortak hedefin Aksaray’ın her alanda kalkınmasına katkı sunmak olduğu vurgulandı. Katılımcılar, parti yönetiminin birlik ve beraberlik içinde çalışarak halkın sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğini belirtti.

AKSARAY İÇİN YENİ VİZYON

Anahtar Parti’nin Aksaray’da izleyeceği yol haritası netleşirken, yönetim kurulu üyeleri kentin sorunlarını yakından takip etmeyi ve çözüm odaklı projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.