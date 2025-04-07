Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu iddialı konuştu: Milletin aşına aş, işine iş katmak için iktidar olacağız

Partisinin teşkilatlanma süreci hakkında bilgi veren Ağıralioğlu, "Çok kısa zamanda teşkilatlandık, 5 ay oldu. Tüm Türkiye'de teşkilatlandık" diyerek şöyle konuştu:

"Sahada 'iyi ki kuruldunuz' sözlerine, 'sizinleyiz' temennilerine, 'size güveniyoruz, son kurşunumuzsunuz' ifadelerine çok şahit oluyoruz, bu çok kıymetli. Bu yüzden Anahtar Parti'yi memleketin umuduna kurduk. Yeni bir mecra, yeni bir imkan, daha iyisi başarılabilir iddiasıyla millet yeni bir partiyi bekliyordu ve doğru zamanda kurulduk. Ekime kadar süreci böyle yöneteceğiz, ekimde başka bir şey konuşacağız. Nisanda başlıyoruz, büyük kurultayımızdan sonra sahaya ineceğiz, önce tüm Türkiye'ye dokunacağız. Önce sahada tüm siyasi gücümüzü, sonra anketlerdeki siyasi kuvvetimizi, sonra yeni bir yol inşa etme kapasitemizi göstereceğiz, iyi geleceğiz."

Anahtar Partinin bir çizgisi olduğunu belirten Ağıralioğlu, bu konuda da şunları söyledi:

"Biz soylu bir itirazın, bundan daha iyisini hak ettiğimize dair bir iddianın kadrosuyuz. Biz bir partiden çok daha fazla memleket iradesiyiz. Biz ülkeyi adaletle kalkındıracak, Cumhuriyet'i halkla buluşturacak olanlarız. Bunları milliyetçi hareketle yapacak olanlarız. Biz memleketin sorunları deva bulsun diye mücadeleye başlayanlarız. Ülkenin sorunlarını çözüp güçlü bir geleceğe hazırlayanlarız. Biz memleket imkanlarını doğru yönetince saadet bulsun, yeniden refahla buluşsun iradesinin muhataplarıyız."

Erdoğan ve AKP iktidarının 23 yıldır yapamadığı işleri yapmak için ülke yönetimine talip olduklarını vurgulayan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Yapamadıkları için biz varız ve teslim almaya geliyoruz. Yarım kalmış bu kavgayı, memleket mücadelesini bir parti kavgasına kurban etmeden, Türk milletine çok kısa zamanda aşına aş, işine iş katabilecek bir siyasi ciddiyetle geliyoruz. Anahtar Parti bu mesuliyetle kuruldu. Bu parti, bir parti olmanın çok daha ötesinde, milletin varlık iradesidir. Esnafın alın terini, çiftçinin emeğini, emeklinin hakkını, memurların geçim şartlarını, çocuklarımızın yeteneklerini, aileyi, bayrağımızı, topraklarımızı koruyacağız. Bu memleketi ayağa kaldıracağız."