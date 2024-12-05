Anahtar Parti’de ilk ihraç! Tebligatı Yavuz Ağıralioğlu yaptı

Ülkü Ocakları ve MHP’lileri kızdıran açıklamanın ardından Anahtar Parti Genel Merkezi açıklama yaptı.

Açıklamada, “Partimiz tarafından asla kabul edilmeyen, maksadını aşan ve siyasal dilimizin nezaket sınırlarını ihlal eden ifadeleri nedeniyle Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu tarafından ilgili üyenin partimizden istifası istenmiştir. Bundan sonra da bu ilkeler çerçevesinde ülke adına siyaset yapan tüm kurum, kuruluş ve kişilere karşı ilkesel sınırlarını koruyarak yapılacak tüm eleştirilerin yanında, ancak nezaketsizliğin karşısında olacağız” denildi.

Seçim döneminde İYİ Parti'den istifa eden ve daha sonra AKP'ye geçen, parti rozetini de Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Meral Akşener'in eski danışmanı olan Hasan Sami Özvarinli, Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde kurulan Anahtar Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

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Özvarinli'nin sosyal medyadan yaptığı, “Ülkü Ocakları, Türk gençlerinin önüne mafya olmaktan başka hedef koyamaz hale gelmiştir” açıklaması, Ülkü Ocakları ve MHP camiasını kızdırdı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Aliağıroğlu, Özvarinli'nin tepki çeken bu açıklamasının ardından hemen istifasını istedi. İstifası istenen Özvarinli ile ilgili parti genel merkezi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“NEZAKETSİZLİĞİN KARŞISINDA OLACAĞIZ”

“Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu ve Anahtar Parti Türk siyasetinde kör dövüşünün yerine akılla yoğrulmuş, muhalefeti, nezaketsizliğin yerine ahlaklı muhataplığı, husumetin yerine ayakları yere basan itirazı inşa etmek için mücadele etmektedir. Bu güne kadar partimizin her kademesinde görev alan ve gönül veren vatandaşlarımız bu ilkeler çerçevesinde hareket etmiştir. Ancak sosyal medyada bir kurucular kuru üyemizin paylaşımlarıyla çizilmeye çalışılan bu siyasal dilin dışına çıktığı değerlendirilmektedir. Partimiz tarafından asla kabul edilmeyen, maksadını aşan ve siyasal dilimizin nezaket sınırlarını ihlal eden ifadeleri nedeniyle Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu tarafından ilgili üyenin Partimizden istifası istenmiştir. Bundan sonra da bu ilkeler çerçevesinde ülke adına siyaset yapan tüm kurum, kuruluş ve kişilere karşı ilkesel sınırlarını koruyarak yapılacak tüm eleştirilerin yanında, ancak nezaketsizliğin karşısında olacağız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.”