Anahtar Parti’de Yeşilova ve Topakkaya’ya yeni belde başkanları atandı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray siyaseti hareketli günlerden geçiyor. Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı, Yeşilova ve Topakkaya beldelerinde yapılan atamalarla parti teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Parti İl Başkanı Ali Karakuş, yaptığı açıklamada yeni atamaların partinin bölgesel çalışmalarını güçlendireceğini ve yerel halkla ilişkilerin daha etkin bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

YEŞİLOVA BELDE BAŞKANLIĞI’NA UĞUR UĞURLU ATANDI

Anahtar Parti, Yeşilova Belde Başkanlığı görevine Sn. Uğur Uğurlu’yu atadı. İl Başkanı Karakuş, Uğurlu’nun atamasıyla ilgili olarak, “Başkanımız Uğur Uğurlu’nun bilgi, birikim ve tecrübesiyle Yeşilova’mızda partimizi daha güçlü temsil edeceğine inanıyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Yeşilova’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belde halkı, yeni başkanın bölge sorunlarına duyarlı ve çözüm odaklı bir yönetim sergileyeceğini belirterek, partinin bölgede etkinliğinin artacağına dikkat çekti. Uğurlu’nun, genç ve dinamik yapısıyla Yeşilova’daki parti faaliyetlerini hızlandırması bekleniyor.

TOPAKKAYA BELDE BAŞKANLIĞI’NA OSMAN AKBULUT ATANDI

Parti, Topakkaya Belde Başkanlığı için de Sn. Osman Akbulut’u görevlendirdi. İl Başkanı Karakuş, Akbulut’un atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Topakkaya’mızda partimizi en iyi şekilde temsil edecek olan Osman Akbulut’a görevinde başarılar diliyoruz. Topakkaya halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Akbulut’un atanması, özellikle parti tabanının güçlendirilmesi ve yerel sorunların daha hızlı çözülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Partinin yerel politikalarını daha etkin bir şekilde sahaya taşıyacak olan Akbulut, belde halkıyla yakın temas içinde çalışacak.

ANAHTAR PARTİ’NİN HEDEFİ BÖLGESEL GÜCÜ ARTIRMAK

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, atamalarla ilgili olarak genel değerlendirmesinde, “Partimiz, il ve belde teşkilatlarını güçlendirerek halkımıza daha etkin hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Yeni başkanlarımız, partimizin vizyonunu sahada en iyi şekilde temsil edecek ve bölgesel çalışmalarımızı daha aktif hale getireceklerdir.” dedi.

Karakuş, ayrıca partinin yerel yönetimlerde şeffaf ve halk odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğini belirterek, teşkilatın her kademesinde disiplinli ve planlı bir çalışma anlayışıyla hareket edileceğini vurguladı.

Yeni atamalar, Anahtar Parti’nin Aksaray genelinde güçlenen yapılanmasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Yeşilova ve Topakkaya’daki çalışmaların önümüzdeki dönemde hız kazanması ve partinin bölge halkıyla daha güçlü bir iletişim kurması bekleniyor.

