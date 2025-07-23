Anahtar Parti’den Aksaray’a davet: Biz hazırız, siz yeter ki çağırın!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Ali Karakuş, son açıklamasında oldukça dikkat çekici ve samimi bir çağrıda bulundu. Karakuş, “Dilerseniz siz çağırın, biz size gelelim. Bir çayınızı içip üyelik işlemlerinizi birlikte yapalım,” diyerek hem vatandaşla gönül bağı kurmayı hem de halkın siyasete katılımını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

“HEPİMİZ DERTLİYİZ, ÇÖZÜM YENİ BİR LİDERLİKTE”

Açıklamasında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi sıkıntılara da değinen Başkan Karakuş, “Biliyoruz ki hepimiz dertliyiz. Bu sıkıntıları yeni bir oluşum, yeni bir lider, yeni bir kadro çözer. Beklenen lider, beklenen kadro; Yavuz Ağıralioğlu ve Anahtar Parti kadrolarıdır,” ifadelerini kullandı.

AKSARAY'DA İLGİ ARTIYOR

Aksaray’da özellikle gençler ve farklı siyasi görüşlerden umduğunu bulamayan seçmenler tarafından ilgiyle karşılanan Anahtar Parti, halkla birebir temas kurma yöntemini benimseyerek klasik siyaset tarzından uzak bir çizgi izliyor. Kapı kapı dolaşan, vatandaşın çayını içip dertlerini dinleyen bir siyaset anlayışıyla, topluma temas etmeyi temel hedef olarak belirliyor.

KARAKUŞ’TAN TEŞKİLATLARA MESAJ

Ali Karakuş, yalnızca seçmene değil, aynı zamanda teşkilatlara da örnek olacak bir motivasyon mesajı verdi:

“Biz gönül kazanmak için yola çıktık. Bu yolda kapı kapı dolaşacağız. Göz göze bakacak, el ele vereceğiz. Bizim siyasetimiz; halkın içinde, halkla birlikte.”

YENİ BİR UMUT, YENİ BİR YÖN

Anahtar Parti, Türkiye’nin yeniden inşasında anahtar rol oynamak üzere yola çıkarken, Aksaray'da da umut dolu bir hareketin tohumlarını atıyor. Başkan Karakuş’un samimi çağrısı, seçmenin gözünde sadece bir siyasi hamle değil; aynı zamanda yeni bir anlayışın sembolü olarak yankı buluyor.