Anahtar Parti’den Aksaray’a önemli ziyaret!

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Anahtar Parti, Aksaray’da önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Parti Genel Merkezi’nden gelen üst düzey yöneticiler, Aksaray teşkilatını ziyaret ederek hem çalışmaları yerinde inceledi hem de yerel yönetim ve partililerle istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Sn. Sedat Yalçın’ın öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, MYK Üyeleri Sn. Erol Özkaymak ve Sn. Mustafa Şahin, Kadın Kolları MYK Üyesi Sn. Özay Atbaş ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Sn. Ahmet Eren Ayten de katıldı.

Ziyaret kapsamında Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş ve parti yöneticileri, misafirlerini karşıladı ve partinin şehirdeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Parti yetkilileri, Aksaray’daki saha çalışmalarını ve önümüzdeki dönemdeki projeleri değerlendirme fırsatı buldu.

Aksaray İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli katılımlarıyla bizlere güç veren Genel Merkez yöneticilerimize teşekkür ediyor, Aksaray’ımız adına hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ediyoruz” denildi.

Bu ziyaret, hem partinin Aksaray’daki etkinliğini artırmayı hem de yerel teşkilat ile Genel Merkez arasında koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Parti yöneticilerinin il ziyaretleri, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların da sinyallerini veriyor.