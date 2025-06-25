Anahtar Parti’den gönül köprüsü! Boysak’a geçmiş olsun ziyareti

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahat eden Boysak, bu anlamlı ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Boysak, duygularını, “Rahatsızlığım dolayısıyla evde dinlendiğim bu süreçte, kapımı çalıp gönlüme dokunan kıymetli misafirlerim oldu. Üzerimde emeği büyük olan öğretmenim ve Genel Başkan Yardımcımız Ayhan Erel ile her zaman yanımda olan İl Başkanımız Ali Karakuş’un ziyareti bana moral ve güç verdi. İyi ki varsınız” sözleriyle ifade etti.

Ziyarette, parti çalışmaları değerlendirilirken, Anahtar Parti’nin birlik ve dayanışma ruhu bir kez daha ön plana çıktı. Parti teşkilatının insan odaklı siyaset anlayışı ve dayanışma kültürü, bu ziyaretle bir kez daha vurgulandı. Ziyaret, teşkilat içinde takdirle karşılanırken, Serdar Boysak’a kamuoyundan geçmiş olsun mesajları yağıyor.