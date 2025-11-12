YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, Gürcistan’da meydana gelen askeri uçak kazasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Karakuş, mesajında şehitlerin aziz hatırasına duyulan derin saygıyı dile getirerek, millet olarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Ali Karakuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gürcistan’da meydana gelen askeri uçak kazasında şehit olan kahraman personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

Karakuş, yaşanan elim kazanın, Türk milletinin yüreğinde derin bir yara açtığını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her bir mensubunun vatan için canını seve seve feda edecek kahramanlar olduğunu vurguladı.

“Şehitlik, bu toprakların en yüce mertebesidir. Her bir kahramanımız, Türk bayrağını göklerde dalgalandırmak için fedakârca görev yapmaktadır. Gürcistan’da görev esnasında meydana gelen bu elim kazada hayatını kaybeden askerlerimiz, milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır.”

Anahtar Parti İl Başkanı Karakuş, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, böyle acı olayların milletin kenetlenmesine vesile olduğunu söyledi.

“Bu acı günümüzde yüreğimiz bir, dualarımız birdir. Şehitlerimizin aileleri yalnız değildir. Türk milleti her zaman onların yanındadır. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun.”

Türk milletinin şehitlerine olan vefasının hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getiren Karakuş, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Anahtar Parti olarak vatanımızın birliği, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin emaneti, bu aziz vatan sonsuza dek payidar kalacaktır.”