Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da siyasi, sosyal ve toplumsal faaliyetleriyle dikkat çeken Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü yatırıma desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Sultanhanı ilçesinde hizmete açılan Hafız Osman Yumuşak Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Doğukan Kızıl, Sultanhanı İlçe Başkanı Mahmut Sarı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldı.

Sultanhanı halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde yeni sağlık merkezinin modern donanımı, geniş hizmet kapasitesi ve bölge halkına sağlayacağı kolaylıklar dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı’nın destekleriyle ilçeye kazandırılan merkezin, özellikle temel sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Törende açıklamalarda bulunan Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, sağlık alanındaki her yatırımın toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. Karakuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık, bir milletin en temel zenginliğidir. Sağlık alanında yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bugün Sultanhanı ilçemize kazandırılan bu modern Aile Sağlığı Merkezi, sadece bir bina değil, aynı zamanda insanımıza verilen değerin bir göstergesidir. Bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, merkezimizin Sultanhanı halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

Anahtar Parti heyeti, açılış töreni sonrası merkezin bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Merkezde görev yapacak sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Karakuş ve beraberindekiler, Sultanhanı’nda sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek her türlü çalışmanın yanında olduklarını ifade etti.

Sultanhanı İlçe Başkanı Mahmut Sarı ise ilçede sağlık hizmetlerinin her geçen gün gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlçemize kazandırılan bu sağlık merkeziyle birlikte vatandaşlarımız artık birçok hizmeti yerinde alabilecek. Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Bu anlamda yapılan her yatırımı destekliyoruz” dedi.

Anahtar Parti heyeti, açılışın ardından Sultanhanı’nda esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti, yerel sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlar, partinin halkla iç içe olmasından ve ilçedeki gelişmeleri yakından takip etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anahtar Parti’nin Aksaray genelinde sosyal ve kamusal hizmetlere verdiği destek, parti teşkilatının toplum nezdinde her geçen gün artan bir takdir görmesine neden oluyor. İl Başkanı Ali Karakuş’un liderliğinde yürütülen saha çalışmaları, partinin “halkın partisi” kimliğini daha da güçlendiriyor.

Yeni hizmete açılan Hafız Osman Yumuşak Aile Sağlığı Merkezi, modern tıbbi cihazları, geniş hasta kapasitesi ve alanında uzman sağlık personeliyle Sultanhanı halkına hizmet vermeye başladı. Açılış töreni, dualar eşliğinde kesilen kurdeleyle tamamlanırken, vatandaşlar merkezi gezme fırsatı buldu.

Anahtar Parti Aksaray İl Teşkilatı, bundan sonraki süreçte de Aksaray ve ilçelerinde yapılan tüm kamu yatırımlarını yakından takip edeceklerini ve toplumun refahı için atılan her adımda destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.