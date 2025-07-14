Anahtar Parti'den şehit ailesine ziyaret

AKSARAY / METİN KURT

Anahtar Parti Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Sergül Çibik, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde mağara arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşanırken, Çibik şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Ailenin acısını paylaşan Çibik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekât bölgesinde mağara arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan evladımız Özkan Özkanlı... Sana olan vefa ve minnet borcumuzun bu dünyada maddi bir bedeli yoktur elbette. Şehidimizin fedakârlığı ve cesareti milletimizin kalbinde ilelebet yaşayacak; bizlere emanet bıraktığı değerleri sonsuza dek yaşatacağız. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun."

Anahtar Parti Kadın Kolları olarak, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Çibik, vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlara olan şükranlarını bir kez daha dile getirdi.