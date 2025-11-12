YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine teşkilat yöneticileriyle birlikte katıldı. Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak adına önemli mesajlar veren Karakuş, doğaya sahip çıkmanın milli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Aksaray genelinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğine katılan Anahtar Parti heyeti, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik boyunca çevre bilincine dikkat çekilerek, her bir fidanın geleceğe umut taşıdığı vurgulandı.

İl Başkanı Ali Karakuş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim programına, teşkilat yöneticilerimiz ile birlikte katılım sağladık. Gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için hep birlikte çalışıyoruz. Doğaya nefes, geleceğe umut olan bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dikilen her fidanın bir umut yeşertmesini diliyorum.”

Karakuş’un bu sözleri, partililer ve vatandaşlar arasında takdirle karşılandı. Etkinlik sonunda katılımcılar, “Her fidan bir nefes, her nefes bir umut” sloganıyla ağaç dikiminin önemine dikkat çekti.

Ağaçlandırma seferberliğinin yalnızca bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Karakuş, “Doğayı korumak bir tercih değil, bir görevdir. Anahtar Parti olarak biz, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla hareket ediyoruz.” dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, hem çevre bilincini güçlendirdi hem de Aksaray’da yeşil alanların artırılmasına katkı sağladı.