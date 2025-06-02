Anahtar Parti'ye sürpriz ziyaret

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. İnfaz düzenlemesini değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önceden ne konuştular, ne yaptılar, ne ettiler bilmiyorum.

Ama AK Parti yine bu süreci kötü yönetti. Çünkü bir bayram arifesinde infaz düzenlemesi konuşursanız, özellikle bu düzenleme kapsamına girebilecek herkesin, bırakın kendisini, evlatlarını, anasını, babasını, ailesini umutlandırırsınız. Sonra bu beklentilerin karşılanmadığı yerde de bir toplumsal tepki, toplumsal rahatsızlık ortaya çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Eylül işareti nedir bilmiyorum. Ama şöyle bir şey konuşmak lazım. Geçmiş süreçlerde işte bütün Türkiye'ye bağıra çağıra, bizlere kızarak ‘Ya kardeşim, işte terör örgütü silah bırakacak kayıtsız şartsız. Bunun dışında hiçbir şeyi yok' sözünün sahiplerinin bugün işte bu AK Parti ile DEM arasında ‘Ya beklentimiz karşılanmadı' deyince araya MHP'nin girmesinden bir şeylerin konuşulduğunu, bir beklentinin oluşturulduğu çok açık ve net bir şekilde görüyoruz.

Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu: Terörsüz Türkiye’ye böyle ulaşılmaz! Bahçeli'nin çağrısına sert çıktı

Biz infaz yasasına yapıcı yaklaştığımızı, Covid affının zaten mevcut durumuyla Anayasa'ya aykırı bir ayrımcılık içinde olduğunu falan arkadaşlarımız ifade ettiler. Ancak infaz yasasının son derece kötü, bir an önce getirilmiş ve iktidarın da iyi yönetmediği teknik ve toplumsal bir sürece işaret ettiği ortada" dedi.

"BİR DÖNÜP BAKMAK LAZIM ‘BİZ BİR YERDE KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRDIK MI' DİYE"

İzmir'de devam eden grev hakkındaki soruya da cevap veren Özel, "Sonuçta sendikal örgütlenme bizim çok arkasında durduğumuz bir haktır. Bu hakka ve bu hakkın doğurduğu yasal, anayasal hakların kullanımına söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Ancak siyaset de bu sendikal siyaset, mücadele de bizim yaptığımız siyaset de makule göre yapılır. Ortalamaya göre yapılır. Ortalama vicdan, ortalama akıl, ortalama beklentiler. Bundan uzaklaştıkça, makuliyetinizi kaybettikçe desteğinizi kaybetmeye başlarsınız. Ben kimseye nasıl hakkını savunacağını söyleyemem. Veya işine karışmam. Ama haklılık zeminini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda, bu sefer toplumsal desteği kaybetmeye başlarsınız.

Anahtar Parti'den referandum çağrısı

Ben yıllarca hak savunuculuğu, yıllarca meslek örgütü yöneticiliği yaptım. Kendi tecrübelerimden hareketle, kamu vicdanında işçinin ve onun taleplerinin destek görmesi gerekirken, bu bu kadar eleştiriliyorsa o zaman bir dönüp bakmak lazım. ‘Biz bir yerde kantarın topuzunu kaçırdık mı' diye. Ya da ‘geçmişte kantarın topuzu kaçtı, şimdi bunu daha da ilerilere götürmeye çalışalım mı' diye bir düşünmek lazım onu. Ama buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları vardır. Belediye Başkanı eldiveni eline geçirmiş çöp toplarken ‘sen bu çöpü toplayamazsın, grev kırıcılığı yapamazsın.' Başka işçi getirir, sendikasız bir işçi grubunu anlık ücretlendirir ve o çöpü toplatırsanız bu yasaya aykırıdır. Bunu yapamazsınız. Ama bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı ‘grev kırıcı' diyeceksiniz? O yüzden bu meseleler hassas. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenme özgürlüğünün teminatı, bu işi Türkiye'ye getirmiş tanıştırmış, savunmuş bir partidir. Nezaket ve kurallar, kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır" diye konuştu.

"MİLLETİNİZ SİZİN DENEME TAHTANIZ DEĞİL"

'Terörsüz Türkiye' sürecine dair konuşan Yavuz Ağıralioğlu ise, "Bu süreçle ilgili benim başından itibaren söylediğim şey şu; o da genel başkanın varlığında söylemem lazım. CHP'nin varlığında söylemem lazım. Hükümet geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Öcalan'ı çıkaracağını suçlayarak kazandı. Hükümet geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse Öcalan'a meclis yolu açacak diye kazandı. Geçen seçimin onca dezavantajına rağmen propaganda üstünlüğünü altılı masayı, hususiyetle de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Öcalan'ı çıkaracaklar, PKK'yla pazarlık yapacaklar, PKK'yla masaya oturup devletin önümüzdeki sürecini yönetecekler' diye böyle bir propaganda üzerinden kazandı. Dolayısıyla şu anda yaptıkları işte yetkileri yok. Bu yaptıklarının tam tersini diyerek seçildiler. Şimdi bu yaptıklarını yapmaya yetkilerinin olmadığını düşünüyorum. Bu yetkisizlikle yaptıkları işi yapmaya haklarının olmadığını, o yüzden millete sormaları gerektiğini düşünüyorum. Milletinize soracaksınız. Evlatlarınızı vuranlara soruyorsanız evlatları vurulanlara da soracaksınız. Geçen seçim kendilerini siyasi kara propagandayla vurduklarınıza da soracaksınız. Böyle değil bu işler. 'Siyaseten her istediğimi yaparım. Her istediğimi söylerim. İstediğimde otururum. İki yılda bir kahramanlarla hainleri yer değiştiririm' diyerek yapılmasına razı değiliz. Siyaset ilkeli bir iştir. Dediklerinizin arkasında duracaksınız. Milletinize verdiğiniz sözü tutacaksınız. Milletiniz sizin deneme tahtanız değil" açıklamasında bulundu.

Özel'e ziyarette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut, Aylin Nazlıaka ve Gamze Taşcıer eşlik etti.