Anahtarı içerde unutunca balkondan tırmanan genç kadın

Kaynak: Haber Merkezi
Anahtarı içerde unutunca balkondan tırmanan genç kadın

Anahtarlarını içeride unutan arkadaşlar, eve girebilmek için çevredeki eşyaları üst üste koyarak balkona tırmanmaya çalıştı.

Anahtarlarını içeride unutan bir grup arkadaşın, eve girebilmek için yaptıkları yaratıcı ve tehlikeli girişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çevredeki eşyaları kullanarak bir düzenek kuran ve bu düzenekle balkona tırmanmaya çalışan arkadaşlar, bu anları kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Evden çıkarken anahtarlarını içeride unutan arkadaşlar, çareyi balkondan eve girmekte buldu. Çevrede bulunan masa, sandalye ve diğer eşyaları üst üste koyarak bir düzenek oluşturdular.

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