ANALİG Judo 1. Etap Müsabakalarında 18 Madalya

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Müsabakalarda Ordu kafilesi, 6 birincilik, 3 ikincilik ve 9 üçüncülük elde etti. Bu sonuçlarla birlikte kadın takımı birinci, erkek takımı ise ikinci olarak takım sıralamasında da önemli bir başarıya imza attı.

Ferdi kategorilerde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Birinci olan sporcular:

Kürşat Yağız Demir (50 kg), Asya Umay Aktaş (63 kg), Ceylin Türker (70 kg), İrem İncir (+70 kg), Çınar Özyar (73 kg), Servet Aktaş (+73 kg)

İkinci olan sporcular:

Zümra Bayhan (36 kg), Yunus Emre Arslan (42 kg), Yağız Yeşilyurt (66 kg)

Üçüncü olan sporcular:

Kerem Gündoğdu (38 kg), Melek Sevinç (40 kg), Hatice Kılıç (44 kg), Eda Korkmaz (48 kg), Hanife Melis Karakuş (52 kg), Muhammed Yağız Sular (46 kg), Minel Özkan (57 kg), Ahmet Aziz Pişken (60 kg)

Ordu kafilesi, 27-28 Temmuz 2025 tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek Yarı Final Etabı’nda mücadele etmeye hak kazandı.

