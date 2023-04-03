Zeka türleri arasında analitik zeka, pratik zeka ve yaratıcı zeka yer almaktadır. Analitik zeka çözümlemeli öncelikli zeka türü olarak adlandırılmaktadır. Peki, analitik zeka nedir? Analitik düşünme ne anlama geliyor?

Yaratıcı zeka ve pratik zeka gibi farklı türler de bulunurken çözüm odaklı düşünen kişiler genellikle analitik düşünmeye sahiptirler.

Analitik düşünme özelliğine sahip olan kişilerde görülen analitik zeka çözüm odaklı düşünen kişilerin en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. İşte analitik zeka ile ilgili bilgiler..

ANALİTİK NE DEMEK?

1. Çözümlemeli

2. Çözümsel olan şey.

ANALİTİK ZEKA VE ANALİTİK DÜŞÜNME NEDİR?

Analitik zeka ve analitik düşünme birbirleri ile bağlantılı olan anlamlara sahiptirler. Analitik zeka demek bir konu da veya bir olay karşısında hemen çözüm odaklı düşünen zekaya denilir. Analitik düşünme ise çözümsel olarak düşünen ve olaylar karşısında çözüm üreterek düşünmeye denilmektedir.

YARATICI ZEKA NEDİR?

Yeni düşünceler üretebilme, çok sayıda ve değeri olan fikir üretme, özgün davranabilme, problemlerin varlığını fark edebilme ve keşfedebilme, yeni ürünler yaratabilme ya da var olanı geliştirip değiştirebilme. Yaratıcı öğrenciler öğretmenler tarafından pek fark edilmezler hatta sıra dışılıkları yanlış anlaşılabilir.

PRATİK ZEKA NEDİR?

Gerçek yaşam problemlerini, ekonomik, ergonomik ve akılcı yollarla çözebilme ve fikirlere uygulama alanı bulabilme kapasitesidir. Pratik zeka, yaşadıkça ve deneyimle gelişen bir zihinsel kapasitedir.