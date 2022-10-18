Anamur SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Anamur SYDV, büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Askerlikle ilişkisi olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
KPSS P3 puan türünden az 60 puan almış olmak
Güvenlik soruşturması olumlu olmak
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmak
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