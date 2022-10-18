Anamur SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Anamur SYDV, büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Askerlikle ilişkisi olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

KPSS P3 puan türünden az 60 puan almış olmak

Güvenlik soruşturması olumlu olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmak