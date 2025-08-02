Anamur’da orman yangını skandalı! Şişelerle benzin aldılar: Kamere görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Mersin Anamur’da kasten orman yaktığı öne sürülen S.K ve S.Y, akaryakıt istasyonundan benzin alırken kameraya yakalandı. Jandarmada sorguları yapılan şüpheliler tutuklandı.

Demirören Mahallesi Çamlıpınar Tenzile mevkisinde dün orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, büyümeden söndürüldü. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sonucunda, bir akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin alan S.K ve S.Y'nin yangın çıkardığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, saklandıkları adreste gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K ve S.Y, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin aldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Anamur’da orman yangını skandalı! Şişelerle benzin aldılar: Kamere görüntüleri ortaya çıktı

Anamur’da orman yangını skandalı! Şişelerle benzin aldılar: Kamere görüntüleri ortaya çıktı

Anamur’da orman yangını skandalı! Şişelerle benzin aldılar: Kamere görüntüleri ortaya çıktı

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