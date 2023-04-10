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Ananas kabukları nasıra iyi geliyor

Ananas kabuklarının nasıra iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün ifade edilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:55
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Ananas kabukları nasıra iyi geliyor

Ananas kabukları nasıra iyi geliyor
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Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ananas kabuklarının faydaları dikkat çekti.

Ananas kabuklarının nasıra iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü bildirildi.

ANANAS KABUKLARI NASIRA BÖYLE İYİ GELİYOR

Malzemeler:

1 küçük ananas

Streç film

Uygulama:

Nasıra ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu önerileri nelerdir sorusunun bir cevabı da ananastır.

Bitkisel yöntemler ile nasır tedavisi için şimdi de ananas devreye giriyor. Nasıra kesin çözüm arayanlar ananasın kabuklarını atmasın!

El ya da ayakta oluşan nasırın kolayca temizlenmesi için ananası kabuklarından ayırın.
Kabuğun iç kısmını yani sarı bölgede olan tarafını, nasıra temas ettirin. Bu işlem eğer gece uykudan önce yapılırsa tedavi süreciniz hızla ilerler.

Ananas kabuklarını nasıra sarıp uyuduğunuzda, ananasın hücre yenileme özelliğini en iyi şekilde görebilirsiniz.

En az 7 gün boyunca bu uygulamayı deneyerek nasırın boyutu ne olursa olsun kurtulabilirsiniz.

NASIR NEDİR?

Deride oluşan yoğun keratinleşme yani kalınlaşmalar nasır olarak adlandırılır. Kişinin canını yakan, yüzeydeki kalınlaşma değil, bu kalınlaşmanın aşağıdaki sinir ve dokulara yaptığı baskıdır. Baskı başlayıp, devam ettiğinde vücut otomatik olarak daha derinlerde olan kan damar ağı, sinirler, derinlerdeki deri katmanlarını korumak amacı ile yüzeyini kalınlaştırmaya başlar ve nasır oluşur. Buradaki deri kalınlaşmasının, ayakkabı veya herhangi başka bir baskıya maruz kalması ağrı oluşturabilir.

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