Ananas sindirime iyi gelir mi

Dünyaca ünlü tropik meyveler listesinin üst sıralarında yer alan ananas, içerdiği yüksek C vitamini, lif ve mineraller sayesinde gerçek bir şifa kaynağı olarak karşınıza çıkar. Tatlıdan ekşiye uzanan lezzeti ise damağınızda tropik rüzgarlar estirir.

Ananasın faydaları nelerdir?

Kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu açıdan ananas kalp dostu bir meyve olma özelliği taşır.

İçeriğinde bulunan B vitamini günlük hayatın stresinden arınmanıza yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar ananasın kanser hücrelerine karşı etkili olabileceğini göstermiştir.

Bağışıklık sisteminin dostudur.

Yiyeceklerin sindirimini destekleyerek bağırsak sağlığını korur.

İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde antioksidan görevi görür.

Daha güçlü diş etlerine sahip olmanızı sağlar.

İçeriğinde bulunan potasyum sayesinde tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Ananas nasıl yenir?

İşte bir tarif:

Ananası çiğ olarak yiyebileceğiniz gibi pişirerek de tüketebilirsiniz. Bu sulu ve lezzetli meyveyi çiğ olarak tüketme yöntemleri arasında dilimleyerek yeme, ananas suyu olarak içme, yoğurdun içine ilave ederek ya da limonataya dönüştürerek tüketme gibi alternatifler bulunur.Ananası ayrıca zeytinyağlı yemeklerinizde de kullanabilirsiniz.

Pek çok zeytinyağlı yemeğin içine girebilen ananas, yemeklerinize harika bir aroma ve elbette sağlık katacaktır. Son olarak ananası kurutarak da tüketmeniz mümkün. Evinizde usulüne uygun bir şekilde kuruttuğunuz ananasları yıl boyunca keyifle yiyebilirsiniz.