Ananasın kabuğu yararlı mı

Ananası ya soyulmuş olarak alırız ya da aldıktan sonra soyduğumuz kabukları çöpe atarız. Peki bu doğru mu? İşte yanıtı...

Hamza Özalkuş
Ananasın kabuğu yararlı mı

Ananas kabuklarını her gün tükettiğimizde sağlığımız açısından çeşitli etkileri bulunuyor.

İşte her gün tüketilen ananas kabuğunun sağlığımıza olan faydaları...

Toksik maddeleri vücuttan atar Ananasın kabuğunu çöp kutusuna atarak boşa harcarsanız, en güçlü doğal arındırıcı ve idrar söktürücü maddelerden bir tanesini kaçırmış olursunuz.

Genel olarak bahsetmek gerekirse, ananasın saflaştırıcı ve idrar söktürücü özellikleri öne çıkar. Ayrıca, ananasın kalorisi oldukça düşüktür. 100 gram taze ananasta sadece 70 kalori vardır ve tüketmek size çok fazla lif sağlar.

Ayrıca, akciğerlerdeki veya vücudun diğer kısımlarındaki ödemleri gidermek için oldukça etkilidir. Ananasa kabuğunu kaynatarak tüketin. Orta boy bir ananasın kabuğu 1 litre su ile demleyin ve her sabah aç karnına bu suyu için.

Ananas çayı yaparken içine limon veya maydanoz da ekleyebilirsiniz. Düzenli tüketim sonrası faydasını kısa sürede göreceksiniz. Ananasın arındırıcı özellikleri, vücudunuzu toksik veya zararlı olabilecek maddelerden uzak tutar.Böbrek taşlarını atmaya yardımcı olur Ayrıca, güçlü bir diüretik olduğundan, idrar veya dışkı ile vücuttaki zararlı maddeleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Uzmanlar böbrek taşlarını ortadan kaldırmak için ananas tüketmenizi tavsiye ediyor. Oldukça basit ve çok sağlıklı bir yöntem olmanın yanı sıra, ananas kabuğu sayesinde pek çok kişi doğal olarak kilo vermektedir.


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