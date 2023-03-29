29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ananasta hangi vitamin ve mineraller bulunur

Ananas, vitamin ve mineral çeşitliliği açısından zengindir bu yüzden sağlığa birçok yararı vardır. Aynı zamanda kalorisi düşük olan ananas şu vitaminleri içermekte. İşte Ananasın yararları…

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 07:12
Takip Et

Ananasta hangi vitaminler bulunur

Ananasta hangi vitamin ve mineraller bulunur
+
Aa
-

Editör: Yaşar Gürsoy

İşte Ananas ve yararları…

Lif: Günlük lif ihtiyacının yaklaşık %10'u ananas ile karşılanabilir. Sağlıklı bir bağırsak için lif önemlidir ve tok tutarak diyete katkı sağlayabilir.

B vitaminleri: Ananas, tiamin, niasin, B6 ve folat dahil olmak üzere B vitaminleri içermektedir. Bu vitaminler, yiyecekleri enerjiye dönüştürmede etkili olmaktadır. Aynı zamanda organ ve dokulara oksijen taşımayı sağlayan yeni kırmızı kan hücrelerini oluşturmak için kritik bir önem taşır.

C vitamini: C vitamini, doku onarımına yardımcı olmaktadır. Ananas meyvesinden günlük C vitamini değerinizin üçte birini alabilmek mümkündür. Ayrıca C vitamini, kanser, kalp hastalığına karşı savaşmaya yardımcı olur.

Manganez: Ananas, günlük manganez değerinin %100’den fazlasına sahiptir. Bu vitamin sayesinde metabolizma güçlendirilerek, kemik oluşumuna katkı sağlanabilir.

Ananasın içeriğinde bulunan antioksidanlar vücuttaki oksidasyonu önlemeye yardımcı olur. Bu da kansere ve diğer kronik hastalıklara yol açabilecek iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olabilir.

ANANASIN YARARLARI NELERDİR?

Ananasta bulunan vitamin ve mineraller, viral ve bakteriyel enfeksiyonları azaltmaya ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Ananas hastalıklarla savaşan antioksidanlar içerir

Besin değeri yüksek olan ananas, antioksidanlarla yüklü bir meyvedir. Vücudun oksidatif stresi önlemesine yardımcı olan moleküller içermektedir. Oksidatif stres, hücre hasarına neden olan kararsız moleküller ve zayıflamış bağışıklık sağlığı, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserlerden kaynaklanabilmektedir. Ananas, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserler gibi rahatsızlık riskinizi azaltabilecek zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Sindirim sistemini destekler

Ananas, lif ve su içerdiğinden dolayı kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve düzenli bir sindirim sistemi oluşturur. Ananas, ayrıca vücudun proteinleri sindirmesine yardımcı olan bir enzim olan bromelain açısından da zengin bir besindir. Bu enzim aynı zamanda dokuların iyileşmesinde de etkili olmaktadır.

Ananas yemek kilo vermeye yardımcı olur

Ananas içeriğindeki lif sayesinde tok tutarak kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Metabolizma üzerinde etkileri bulunan ananas yağ oluşumunu azaltarak, yağ yıkımını artırır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
3
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
5
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
6
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
7
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın
﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın
﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın
﻿Yağ deposu küle döndü
﻿Yağ deposu küle döndü
﻿Yağ deposu küle döndü
﻿Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
﻿Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
﻿Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
﻿Mart ayının sonunda o ilimize kar yağdı
﻿Mart ayının sonunda o ilimize kar yağdı
﻿Mart ayının sonunda o ilimize kar yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.