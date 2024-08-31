Anaokulu fiyatları akıl zorluyor! Ödenen rakamlar üniversiteleri geçti

O kadar ki gelir düzeyi yüksek aileler bile bu anaokulu ücretlerine isyan etmeye başladı.

Anne babalar bir yıllık okulöncesi eğitim için istenen fahiş fiyatlar karşında ne yapacaklarını düşünürken, 300 bin liraya yaklaşan kayıt ücretlerine, yemek ve servis fiyatlarının dahil olmadığı belirtildi.

Anaokulu ücretleri bu yılki artış özel üniversite ücretlerini aratmıyor. Özellikle İstanbul, Ankara,İzmir ve büyükşehirlerdeki bazı kreş ve anaokullarının bir yıllık eğitim-öğretim ücreti, 200 lira ile300 bin lira arasında değişirken, ekol okullardaki fiyatlar ise bir milyon liraya yaklaşarak dudak uçuklattı. Üstelik bu rakamlara yemek ve ulaşım ücretleri dahil değil...

SEMTLER ARASI FARK UÇURUMA DÖNÜŞTÜ

Diğer yandan anne babaların sorunları sadece bununla da sınırlı değil. Okulların açılmasına sayılı günler kala, birçok eğitim kurumunun kontenjanlarında yer bulmak da mümkün değil. Kayıt yaptırmakta geç kalan veliler bu yüzden daha yüksek rakamlardan ödemeyi kabul etmek zorunda kalırken, İstanbul'da ilçeler arası fiyat uçurumları gözden kaçmıyor.

Esenyurt'ta yıllık eğitim ücreti 30, 40 bin TL olan anaokulları bulunurken, Etiler, Levent, Kadıköy gibi semtlerde ise bu rakamlar 300 bin lirayı buluyor.

AİLE BÜTÇESİNE DİKKAT

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, artan anaokulu fiyatlarına ilişkin açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığı, TEFE, TÜFE rakamlarını ikiye bölerek ve en fazla yüzde 5 ilave zam yapabileceğini söylüyor. Ancak bu rakam sadece eğitim ücreti. Bunlara ek olarak kırtasiye, yemek ve kıyafet gibi maliyet kalemleri de var. Ya da okulun başka bir dilde eğitim vermesi de maliyeti artıran etkenlerden" dedi. Anaokulu seçilirken dikkat edilmesi gereken ayrıntıları da sıralayan Kuş, okula verilecek ücretin aile bütçesinin 3/1'ini geçmemesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

ANAOKULU FİYATLARI

İstanbul'daki bazı anaokulların fiyatları ise şöyle:

-Enka Okulları bir yıllık eğitim ücreti 1 milyon 133 bin lira olarak duyurulurken, yemek ücreti olarak da 110 bin lira alınıyor.

-Koç Okullarının anaokulu da milyonluk fiyatı ile listenin ilk sırasında. Kurumun sadece anaokulu eğitimi bir milyon 100 bin lira.

-Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları anaokulu fiyatı 385 bin lira, günde 3 öğün yemek bedeli ise 70 bin lira.

-TED Rönesans Kolejinin fiyatı ise 373 bin lira ile 393 bin lira arasında değişiyor.

-FMV Işık Okulları, Nişantaşı Kampüs fiyatı 278 bin liradan başlıyor. Taksit sayısı arttıkça ücret de artıyor.